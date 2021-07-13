banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ünlü rapçi canlı yayında infaz edildi!
Ünlü rapçi canlı yayında infaz edildi!
Elon Musk: Patron olmaktan nefret ediyorum
Elon Musk: Patron olmaktan nefret ediyorum
Üstün Hoca anlatıyor; “Bağışlarınız nasıl can buluyor?”
Üstün Hoca anlatıyor; “Bağışlarınız nasıl can buluyor?”
Yeni 2022 Opel Astra tanıtıldı
Yeni 2022 Opel Astra tanıtıldı

Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Bu iş yeri bir başarı hikâyesidir’’

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, kadın girişimci Gülizar Yılmaz tarafından kurulan Yaren Yapı Dekorasyon şirketine konuk oldu.

Haberde İnsan 13.07.2021, 11:49
Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Bu iş yeri bir başarı hikâyesidir’’
banner502

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, kadın girişimci Gülizar Yılmaz tarafından kurulan Yaren Yapı Dekorasyon şirketine konuk oldu.

Başkan Ertuğrul Çetin, sonradan öğrendiği tasarım programları ile çizimlerini kendisi tasarlayarak istihdama katkı sağlarken kadın girişimcilere de örnek olan Gülizar Yılmaz’a misafir oldu.

Büyük bir başarı hikâyesine tanık olan Başkan Ertuğrul Çetin, yapmış olduğu çizim ve çalışmalarla, ilçeye esnaflarını ve kadın girişimcileri en iyi şekilde temsil eden Gülizar Yılmaz’ı tebrik etti.

‘‘Yaren Yapı Dekorasyon şirketini kuran Gülizar Yılmaz Hanım gençlerimize örnek olmalı’’

Özellikle kadınların iş yeri kurmasını önemsediklerini belirten Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Bu iş yeri bir başarı hikâyesidir. Yaren Yapı Dekorasyon şirketini kuran Gülizar Yılmaz Hanım gençlerimize örnek olmalı. Sonradan öğrendiği tasarım programları ile çizimlerini kendi yapıyor, eşi ve çocukları ile birlikte güzel bir aile şirketi kurmuş. Gönülden tebrik ediyorum. Bizlerde belediye olarak Hanımevlerimizde verdiğimiz mesleki kurslarla kadın girişimcilerinin kendi ayakları üzerinde durabilmesi ve iş hayatına atılmalarına yardımcı oluyoruz. Esnaflığa da kadın elinin değmesi için kadın girişimcilerimize desteğimizi artırarak sürdürmeye devam edeceğiz’’ dedi.
Yorumlar (0)
30°
açık
banner501