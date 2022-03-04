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Başkan Dursun esnaflarla gönül buluşması gerçekleştirdi

Sultangazi’nin tüm sakinleriyle gönül birliği yaparak ilçeyi daha iyiye taşımayı amaçlayan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun; bu doğrultuda tüm vatandaşları dinlemeye gayret ediyor ve kanaat önderi, esnaf ve STK’larla da sık sık bir araya geliyor. Bugüne kadar kuaför, tekstilci, ayakkabı imalatçısı gibi birçok iş kolundan esnafla buluşan Başkan Dursun, son olarak kafe, kahvehane, kıraathane ve çay ocağı işletmecilerini belediyede düzenlenen kahvaltı programında ağırladı.

Haberde İnsan 04.03.2022, 12:22
Başkan Dursun esnaflarla gönül buluşması gerçekleştirdi

Sultangazi’nin tüm sakinleriyle gönül birliği yaparak ilçeyi daha iyiye taşımayı amaçlayan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun; bu doğrultuda tüm vatandaşları dinlemeye gayret ediyor ve kanaat önderi, esnaf ve STK’larla da sık sık bir araya geliyor. Bugüne kadar kuaför, tekstilci, ayakkabı imalatçısı gibi birçok iş kolundan esnafla buluşan Başkan Dursun, son olarak kafe, kahvehane, kıraathane ve çay ocağı işletmecilerini belediyede düzenlenen kahvaltı programında ağırladı.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’un ev sahipliğinde, son derece samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmaya, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, meclis üyeleri, başkan danışmanları ve Sultangazi’de kafe, kıraathane, kahvehane ve çay ocağı işleten esnaflar katıldı.

Tanış olmak muhabbeti paylaşmak

Sultangazi’nin tüm sakinlerine büyük değer verdiklerini söyleyen Başkan Dursun, “Hemşeri topluluklarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, kanaat önderleriyle, cemevi yöneticileriyle ve toplumun birçok kesimiyle bir araya geldiğimiz buluşmalarımızın 47.sini düzenliyoruz. Bugün, Sultangazi’de hizmet veren kafe, kahvehane, kıraathane ve çay ocaklarının siz değerli işletmecileriyle bir aradayız. Hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. Bugün sizlerle sıcak bir muhabbeti paylaşmak istedik. Tanış olalım istedik. Biz aslında, ilçemizde faaliyet gösteren tüm esnaf komşularımızı ziyaret etmeye çalışıyoruz. Fakat Sultangazi, yaklaşık 545 binlik nüfusuyla oldukça büyük bir ilçe. Dolayısıyla, ne kadar istesek de tüm esnaflarımızı ziyaret etmemiz mümkün olamayabiliyor. Bizler de bu program vasıtasıyla sizlerle buluşmak, tanış olmak ve muhabbetimizi paylaşmak istedik. Sizlerle paylaştığımız bu gönül birliğiyle Sultangazimizi çok daha iyiye taşımaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Gönül birliği

Başkan Dursun tüm esnaflarla ayrı ayrı ilgilendi ve ilçeyi daha iyiye taşımak adına esnafların dile getirdiği görüş, öneri ve sorunları dinledi. Sultangazi Belediyesi’nin yaklaşık üç yılda gerçekleştirdiği çalışmaları paylaşan Başkan Dursun, ilçeyi ileriye taşımak adına büyük gayret gösterdiklerini belirterek, “Yalnızca üç sene içerisinde, ilçemizin tüm mahallelerinde çok büyük çalışmalar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bu çalışmalarımız arasında, 20-30 yıldır çözülemeyenler de vardı. Bizler, Allah’ın izniyle tüm bu sorunları çözüme kavuşturuyoruz. Siz değerli komşularımızın desteğiyle, Sultangazi’yi sultan bir şehir yapmaya kararlıyız” dedi.

Sultangazi’ye dev hizmetler

Başkan Dursun’un anlattıkları arasında; belediyenin 54 son model temizlik aracını bünyesine katarak sağladığı yüzlerce milyon liralık tasarruf, Yayla Mahallesi’ne kazandırılan okul ve kazandırılacak yeni okullar, Cumhuriyet Mahallesi’nde yapılması plânlanan prestijli kentsel dönüşüm çalışması, başta Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi olmak üzere ilçeye kazandırılan veya inşası devam eden şık ve modern hizmet tesisleri, dinleyicilerin özellikle beğenisini kazandı. Tüm bunların yanı sıra, Sultangazi Belediyesi’nin altyapı, üstyapı, kültür-sanat, eğitim, kentsel dönüşüm gibi birçok alanda, yalnızca üç yılda gerçekleştirdiği çarpıcı çalışmaları yine Başkan Dursun’dan dinleyen esnaflar, tüm bu yapılanlardan çok memnun olduklarını söyleyerek teşekkürlerini ilettiler.

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