Başkan Dündar’dan Tuğgeneral Yalçınkaya’ya ziyaret

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya’yı makamında ziyaret etti.

Başkan Mustafa Dündar’a ziyaretinden dolayı teşekkür eden, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, daha önce görev yaptığı Bursa’ya bu kez İl Jandarma Komutanı olarak atanmış olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Tuğgeneral Yalçınkaya, Osmangazi Belediyesi’nin bugüne kadar Garnizon Komutanlığı’na verdikleri destek için de teşekkür etti.

Osmangazi Belediyesi olarak, ilçede kurum farkı gözetmeksizin hizmet ettiklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, kentteki tüm kurumlarla iletişim halinde olduklarını söyledi. Başkan Dündar, “Bizler, klasik belediyecilik hizmetlerinin dışında, şehrimizin geleceği adına eğitimden, sağlığa, asayişten, spora kadar her alanda hizmet üretiyoruz. Çünkü biliyoruz ki, devlette devamlılık esastır. Yapılan hizmetlerin kazanımı kurumlar gibi görünse de, asıl kazanan vatandaşlarımız, Bursa’mız ve ülkemiz oluyor. Jandarma Komutanlığımızın da ihtiyaç duyduğu konularda, imkânlarımız çerçevesinde her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz” diye konuştu.