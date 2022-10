Lise öğrencilerini makamında ağırlayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Makro AVM’nin yerine yapacağımız kültür merkezi Türkiye’de bir ilk olacak. Orada her türlü kursu ücretsiz alma imkanı sağlayacağız" dedi.

Tülay Başaran Anadolu Lisesi öğrencileri, Başkan Mustafa Demir’e ziyarette bulundu. Gençleri ilgilendiren belediyenin projeleriyle ilgili bilgi veren Başkan Demir, “Samsun çok önemli tarih, kültür ve medeniyet merkezi. Türkiye’nin ikinci büyük tarımsal üretim havzası. Müthiş bir doğaya sahip. Yaşadığınız şehri iyi tanıyın. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerin her zaman yanındayız. Mutlaka kendinizi geliştirin. Hayatınızda özgüven duyacağınız bir alan mutlaka vardır. Ona tutunun. Kendinizi yetersiz, değersiz ve başarısız hissetmeyin” diye konuştu.

Gençler her şey sizin için

TEKNOFEST ile birlikte Samsun’a inşa edilen bilim merkezleri, kütüphane ve keşif kampüsünden bahseden Başkan Mustafa Demir, "TEKNOFEST’e gittiniz bu ortamı görmek kimseye nasip olmazdı. Bunlar Türkiye’nin dünyanın geleceği. Kalıcı izler noktasında bilim merkezleri, kütüphane, keşif kampüsleri inşa ettik. Bunların hepsi sizin için. Buralardan alacağınız eğitimlerle Türkiye’nin geleceğini sizler inşa edeceksiniz. Herkes bir teknolojiye bir robota dokunacak bir şey üretecek. Samsun’daki tüm çocuklar buradan istifade edecek. Kütüphanemiz 7/24 kesintisiz hizmet verecek. 7/24 çorba ikramı olacak. Her şartta insanın ders çalışmasına müsait. Çok fonksiyonel bir kütüphane olacak. Her kesime hitap edecek. 7’den 70’e herkes gidebilecek. Müthiş bir imkan. Gençliğe yapılan yatırım her türlü geri döner. Bu kadar büyük yatırım hep sizin için" diye konuştu.

Makro AVM yeri kültür merkezi oluyor

Makro AVM’nin yerine yapılacak kültür merkezinden ve Aile Yaşam Merkezi projesinden de bahseden Başkan Demir, "Makro AVM’nin yerine yapacağımız kültür merkezi Türkiye’de bir ilk olacak. Orada her türlü kursu ücretsiz alma imkanı sağlayacağız. Ailenizle gelebileceğiniz nezih bir ortam sağlayacağız size. Yöresel lezzetlerimizin olduğu bir yer olacak. Çocuklar için Türkiye’de sanıyorum en iyi oyun sahası olacak. Her yaş grubuna uygun kurslar yer alacak. Okulların faaliyetleri için toplantı salonu olacak. Aile Yaşam Merkezi de inşa edeceğiz. Orayı sanat dersleri olarak değerlendireceğiz. Projesini tamamlandı" şeklinde konuştu.

Ayağında kara lastik olan çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafı da öğrencilere gösteren Başkan Demir, “Zorluklar sizi hiç yıldırmasın” ifadelerini kullandı.