Başkan Böcek ikinci kez deprem bölgesinde

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte ikinci kez deprem bölgesine gitti. Başkan Böcek, Malatya, Diyarbakır ve Urfa’da incelemelerde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Malatya, Diyarbakır ve Urfa’yı kapsayan ikinci deprem bölgesi ziyaretine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de eşlik etti. Başkan Böcek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, Seyit Torun, Faik Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’dan oluşan heyetle deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.

Depremzedelere geçmiş olsun

Başkan Böcek, heyet ile birlikte ilk olarak depremin yıkıma neden olduğu Malatya’da Sidelya Park isimli bir işletmede oluşturulan toplanma alanında depremzedelerle bir araya gelerek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Depremzedelerin üzüntü ve acısını paylaşan heyet, sorunları ve ihtiyaçları tespit etti. Başkan Böcek, Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile birlikte depremde tamamına yakını çöken Hayat Sitesi enkazında da inceleme yaptı. Ardından Diyarbakır’a geçen CHP heyeti, Bahattin Demircan Taziye Evi’nde depremde hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarıyla buluştu. Başkan Muhittin Böcek, heyet ile birlikte Diyarbakır Demirok Düğün Salonu’ndaki geçici barınma yerindeki depremzedelerle bir araya gelerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.