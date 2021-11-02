Başkan Aydın’ın acı günü

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Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın’ın kayınpederi İsmail Güleç vefat etti.
Haberde İnsan 02.11.2021, 14:02
Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın’ın kayınpederi İsmail Güleç vefat etti.
Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Belediye Başkanı Davut Aydın, "Kayınbabam İsmail Güleç Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Hatuniye Camiinde kılınacak namazın ardından Yenişehir Mezarlığına defnedilecektir. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun inşallah" diye konuştu.