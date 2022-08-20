Başkan Aşgın, “Yılın Belediye Başkanı” seçildi

Kent ve Başkan Dergisinin her yıl düzenlediği proje bazlı belediye çalışmalarının değerlendirildiği ödül töreni bu yıl Kayseri’de yapıldı. Törende Sosyal Belediyecilik çalışmalarıyla örnek projelere imza atan Çorum Belediyesi, sosyal destek kart ile ödül aldı.

Türkiye’nin her bölgesinden Büyükşehir il, ilçe, belde belediye Başkanlarının ve Türk Belediyeciliğinin yerel yönetimlerinin gelişimi, güçlendirilmesi için çalışan birbirinden önemli ve seçkin isimlerin bir araya geldiği ödül törenine çok sayıda siyasetçi ve bürokrat katıldı.

Türkiye’deki belediyelerin birbirinden değerli projelerinin yarıştığı ve alanında en çok oy alan çalışmaların ödüllendirildiği törende Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, hayata geçirilen sosyal destek kart projesi ile yılın belediye başkanı seçildi.

Kent ve Başkan Dergisi tarafından düzenlenen anket ve halk oylaması ile belirlenen ödüller Kayseri’de düzenlenen törenle belediye başkanlarına takdim edildi. İl belediyeleri arasında sosyal belediyecilik çalışmaları arasında Çorum Belediye Başkan Aşgın’a yılın belediye başkanı ödülünü Kayseri Valisi Gökmen Çiçek takdim etti.

Belediye işi gönül işi diyerek çıktıkları bu yolda göreve geldikleri günden beri pek çok örnek projeye imza attıklarını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Gönül Belediyeciliğinin en güzel örneklerini şehrimizde uyguluyoruz. Türkiye’ye örnek nitelikteki sosyal destek kart projemizle hem ihtiyaç sahiplerine destek oluyor hem de yerel esnafımıza önemli ekonomik katkılar sağlıyoruz.” dedi.

Sosyal destek kartı ile 7 Bin 150 kişiye ulaştıklarını, kart sahibi vatandaşların anlaşmalı yerel marketlerden ihtiyaç duydukları temel gıda maddelerini satın alabildiklerini vurgulayan Başkan Aşgın, “Bu çalışmamız örnek alınan bir uygulama oldu. Kent ve Başkan Dergisi okurları da yapılan ankette sosyal destek kartı çalışmamızla bizleri yılın belediye başkanı olarak seçti. Göreve geldiğimiz günden beri belediye işi gönül işi diyerek çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini ilimizde hayata geçirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.