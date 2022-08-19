Başkan aracı oldu, görme engelli çift evliliğe ilk adımı attı

Mersin’de görme engelli Yücel Şenol ve Şükran Çiftçi, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın aracı olmasıyla evliliğe ilk adımı attı. Gönül gözleriyle mutlu olacaklarını söyleyen engelli çift, sevginin engel tanımadığını bir kez daha gösterdi.

İstanbul’da yaşayan 45 yaşındaki Yücel Şenol ile Mersin’in merkez Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan 44 yaşındaki Şükran Çiftçi bir süre önce tanıştı. Görüşmeye devam eden Yücel ve Şükran evlenmeye karar verdi. Bu durumu öğrenen kızın babası Mehmet Çiftçi evliliğe sıcak bakmadı. Bunun üzerine babayı ikna etmesi için Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’a ulaşan damat adayı, kızı birlikte istemeye gitmek istediğini iletti. Talebe olumlu yanıt veren Başkan Gültak, dün akşam damadı da yanına alarak kızın yaşadığı eve gitti. Baba Mehmet ile anne Hadibe’den kızlarını isteyen Gültak olumlu yanıt alınca engelli vatandaşlar evliliğe ilk adımı atmış oldu. Çiftin beyaz eşyalarını da kendisinin alacağını söyleyen Gültak, söz yüzüklerini de taktı.

"Engellilerin yapamayacağı bir şey yok"

Damat adayı Yücel Şenol, belediye başkanına zor da olsa ulaştıklarını belirterek, “Rabbime şükürler olsun ki ulaştık kendilerine. Sağolsun başkanımız da bizi kırmadı, bir devlet büyüğümüz, bir ağabey olarak sevdiğim kızı istemeye geldiler. Bize bir babalık yaptı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Şükran’ın da babası kabul etti, şu anda çok heyecanlıyım. Aileler engellilerin yanında olduğu sürece engellilerin yapamayacağı bir şey yok. Her şey aşılır” dedi.

Şükran Çiftçi ise Başkan Gültak’a teşekkür ederek, “Bizim isteğimizi kırmadıkları için şükranlarımı sunuyorum. Herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"Çok kız istedim ama ben de heyecanlıyım"

Başkan Mustafa Gültak ise Şükran Çiftçi’nin eşine ulaştığını ve eşinin de durumu kendisine anlattığını söyleyerek, “Yücel de o sırada özel kalemi bir, iki kere aramış, ondan da haberim oldu. Tabii bunu duyunca hemen yapalım dedim. Organizasyonu yapalım, kızı istemeye gidelim dedim. Yücel akrabalarıyla İstanbul’dan geldi. Şükran kızımız da bizim Çay Mahalle’mizde oturuyor. Biz de buraya geldik Mehmet ağabeyin misafiri olduk, durumu izah ettik. Yücel kardeşimizin işi olduğunu da söyledik. Şükran kardeşimizin iş talebi konusunda da yardımcı olacağız. Beyaz eşyalarını da ben bizzat kendim alacağım. Gerçekten hayat dolular. Belki bir engelli olabilir, dünyanın bizim gibi her şeyini göremiyor olabilirler ama onlar yürekleriyle, kalp gözleriyle görüyorlar. Birbirlerini bulmuşlar ve sevmişler. Zaten kendileri de heyecanlılar. Ben bu aileden Türkiye Cumhuriyeti için çokta güzel çocuklarımızın olacağına inanıyorum. Bu iki gencimizin de çok mutlu olacağının farkına vardım. İkisinin de çok güzel kalbi var. Buradan Akdeniz Belediye Başkanı olarak da gücümün yettiği kadarıyla yanlarında yer alacağım. Çok kız istedim ama ben de heyecanlıyım. Gerçekten farklı bir şey. Ben de çok duygulandım. İki aile için de hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.