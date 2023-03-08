Başkan Altınok, Huzurevindeki anaların dualarını aldı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok belediye bünyesinde hizmet veren Gönül Köşkü Huzurevi’ndeki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlama programına katıldı. Buradaki asırlık çınarların gününü tek tek tebrik eden Altınok, “Tüm analarımızın ellerinden öpüyorum. Allah’ın rahmetine kavuşan analarımıza Rabbimden rahmet diliyorum. Bu kadar anneye sahip olduğumuz için ne mutlu bize. Her birinizin Kadınlar Günü’nü kutluyorum.” dedi.

Konuşmasında Türk toplumunda kadının önemli bir yere sahip olduğunu da belirten Altınok şunları söyledi:

“Ana ve baba duası alanın işi rast gider ama almayanınki hiç rast gitmez. Bizler kadınlarına, analarına değer veren bir toplumuz. Kadınlarımız ailemizin temelidir. Huzurevimizdeki analarımızın rıza, dua ve gönülleri bizim için çok değerli. Yaşadığımız coğrafyanın adı da Anadolu’dur. Analarımız aynı zamanda Milli Mücadele kahramanlarımızdır. Çocuğu koynunda Satı Analar, Kara Fatmalar bizlere bu toprakları vatan yapmışlardır. Rahmete giden tüm kadınlarımıza Rabbimden rahmet diliyorum. Tüm kadınlarımızın gününü tebrik ediyor, sağlıklı mutlu bir yaşam diliyorum.”

Başkan Altınok programın sonunda Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı Genel Başkanı Gülgen Dural ile birlikte hediye takdiminde bulundu.