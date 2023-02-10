Başkan Altay: "Hatay’da ihtiyaç olan bölgelere temiz su sağlıyoruz"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününden bu yana Hatay’da bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Hatay’da içme suyu isale hatları, içme suyu şebekesi ve içme suyu tesislerinin bakımı ve onarımı için gayret ediyoruz. Yer altı sisteminde patlakları tek tek belirleyip onarıyoruz. Kuyuları çalıştırdık, ihtiyaç olan bölgelere temiz su sağlıyoruz" dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, depremin hemen ardından arama kurtarma, destek ve yardım faaliyetleri için ulaştığı Hatay’da, sağlıklı içme ve kullanma suyu ihtiyacına da çözüm üretiyor. Depremin ilk gününden itibaren ekiplerini afet bölgesine sevk eden Konya Büyükşehir Belediyesinin ilçe belediyeleri ile birlikte 624 araç, 2 bin 51 personel ve 134 jeneratörle çalışmalarını sürdürüyor. Depremin ilk gününden bu yana Hatay’da bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir arama-kurtarma ekiplerinin depremin 103. saatine kadar 163 kişiyi enkazdan canlı kurtardığını söyledi. Mobil mutfak, ekmek fırını, mobil haberleşme, temiz su temini, enerji ihtiyacı, yardımların dağıtımı gibi çalışmalarla depremden zarar gören insanlara destek olduklarını kaydeden Başkan Altay, "Hatay’ın su sorununu çözmek için de Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) ekiplerimiz çalışmalar yapıyor. Yer altı sisteminde patlakları tek tek belirleyip onarıyoruz. Depremden zarar gören vatandaşlarımıza su vermek için aralıksız çalışıyoruz. Hatay’da içme suyu isale hatları, içme suyu şebekesi ve içme suyu tesislerinin bakımı ve onarımı için gayret ediyoruz. Kuyuları çalıştırdık, ihtiyaç olan bölgelere gücümüz yettiğince temiz su sağlıyoruz. İlgili kurumlarla sürekli olarak koordinasyon halinde olan KOSKİ ekiplerimiz, elektrik enerji ihtiyacına büyük ölçüde çözüm bulurken; hasar görmeyen bölgelerin de yüzde 35 oranında su sorununu çözdü. Burada bir damla su çok değerli. Birlikte olursak başarırız" ifadelerine yer verdi.

"Depremden etkilenen vatandaşlara tankerlerle su dağıtımı yapılıyor"

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, HATSU pompa istasyonundaki kuyuları çalıştırarak bu kuyulardan tankerlere su doldurmak suretiyle depremden etkilenen insanlara su dağıtımı yapıyor. Akşam saatlerinde ise enkaz bölgelerine portatif jeneratör ve projektörle aydınlatma yapan KOSKİ ekipleri, öte yandan kuyuların arıza kontrollerini de sürekli olarak yapıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri ayrıca, Konya Afet ve Koordinasyon Merkezi binası ile çeşitli kurum ve kuruluşların konteynerlerine jeneratörlerle enerji sağlıyor. KOSKİ’nin fiziki su kayıp ve kaçaklarını tespit için kullandığı akustik dinleme cihazları da bölgede dinleme yaparak ses alınan noktaları tespit ediyor. Yapılan akustik dinlemeler sayesinde arama kurtarma ekipleri, enkaz altındaki vatandaşlara canlı olarak ulaşma imkanı buluyor.