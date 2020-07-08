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Başkan Aktaş’tan yüksek su faturası açıklaması

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ALİNUR AKTAŞ, YÜKSEK SU FATURASI TARTIŞMASINA AÇIKLIK GETİRDİ. AKTAŞ YÜKSEK GELEN FATURALARLA İLGİLİ "KULLANMADIĞI HALDE FAZLA SU FATURASI ÖDEYEN VARSA BUSKİ'YE MÜRACAAT ETSİN" DEDİ.

Haberde İnsan 08.07.2020, 13:36
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Başkan Aktaş’tan yüksek su faturası açıklaması

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yüksek su faturası tartışmasına açıklık getirdi. Aktaş; yüksek gelen faturalarla ilgili "Kullanmadığı halde fazla su faturası ödeyen varsa BUSKİ’ye müracaat etsin" dedi. Başkan Aktaş, korona virüsle mücadelede vatandaşlara büyük sorumluluk düştüğünü ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, B Gazete ve Btv’de canlı yayınlanan Reyhan Değirmenci’nin sunumuyla Bugün Gündem Programı’na konuk oldu. Gündeme dair gelişmeleri değerlendiren Başkan Aktaş, yeni yapılacak projelerin müjdesini de verdi.

"Kullanmadığı halde yüksek su faturası ödeyen varsa BUSKİ’ye müracaat etsin"

Başkan Aktaş kendisi hakkında çıkan korona pozitif iddialarına ise "Hamdolsun" defalarca test yaptırdım ve negatif çıktı cevabını verdi. Seçildiği günden bu yana gönül belediyeciliğini şiar edindiğini belirten Başkan Aktaş, her zaman vatandaşın, hemşehrilerinin yanında olduğunun altını çizdi. Bursalıların uzun süredir gündeminde olan yüksek su faturaları hakkında da açıklama yapan Aktaş, "Aralık meclisinde bir karar aldık. 1 Ocak’tan itibaren yüzde 15 zamlı olacaktı, fakat 1 Mart’a erteledik. Pandemi sürecine girmemizle evlere endeks okumaya girmedik. Ocak ve şubat ayları faturaların en az geldiği zamandır. Nisanda biz vatandaşa fatura yollamadık ve 3 ayın ortalamalarını alıp kalanını diğer aylara böleceğiz" diye planladık. Mesai arkadaşlarımızı 15 metreküpten fazla faturalandırmayın diye uyardım. Kullanmadığım halde fazla su faturası ödeyen varsa lütfen BUSKİ’ye müracaat etsin" diye konuştu.

“CHP İl Başkanı algı yaptı”

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş BUDO seferlerinin iptal edildiği iddialarının algıdan başka bir şey olmadığını ifade etti. Aktaş, "Bu söylemler CHP İl Başkanı’nın iddialarıdır. BUDO’yu kaldırmak gibi bir düşüncem olmadı asla da olmayacak. İstanbul Belediye Başkanı, BUDO’nun yanaştığı duraklarda bize adil olmayan zam yaptı üstelik. Sanki projelerinin finansmanını bizden alacaklar. Ulaşım ücretleri hakkında "Göreve başladığımdan sonra ulaşıma sadece yüzde 7 zam yapıldı. Bunu çok net söylüyorum. İşçilik yüzde 25, akaryakıt yüzde 55 zam almasına rağmen biz bunun üzerinde zam yapmadık. Göreve geldiğimde öğrenci abonmanı çok pahalıydı, indirim yaptık. Vatandaşlarımız İstanbul’a göre uygun fiyatta yolculuk ediyor" dedi.

Pandemide alt yapı hizmetleri

Hizmetlerin pandemi sürecinde de devam ettiğini, hafta sonu yasaklarını değerlendiklerini ifade eden Aktaş "Bu süreç bize hizmet verme açısından çok fayda oldu. 65 yaş üstü vatandaşlarımıza hizmet ettik. Evlere ekmek ve yemek taşıdık. Merinos-Acemler kavşağının asfaltlamasını yaptık. Hazır fırsat bu fırsat dedik ve bir gecede bütün yapılacakları yaptık" dedi.

Yeni yapılacak hizmetler

Başkan Aktaş, ayrıca üniversite metrosunun Görükle’ye kadar uzayacağı müjdesini de Bursalılara verdi. "Yeni yapılacak hedefler hizmetler var. Hepsini gerçekleştireceğiz, kimsenin şüphesi olmasın" dedi. Vahşi sanayileşmeye karşı teknolojik sanayileşmeyi savunan Aktaş" Bursa devamlı büyüyen bir şehir. Sadece şehir merkezini değil ilçeleri de kalkındıracağız. Bursa ezberleri bozan bir şehir olacak, burayı büyüteceğiz, daha geniş zemine yayacağız. Okul lazım, yol lazım, yeşil alan lazım, bunların hepsini gerçekleştireceğiz" dedi.

“Atatürk ismi kaldırılmıyor, Havuzlupark’ı da yapacağız"

Başkan Alinur Aktaş, eski Atatürk stadının yıkılması ve Atatürk adının kaldırılacağı iddialarına algı çalışması diyerek “Atatürk Stadyumu hakkında algı çalışmaları yapıldı, söylediklerimiz çarpıtıldı. Atatürk ismini kaldıracak dediler. Düşünün belediye başkanına "Atatürk ismine tahammülünüz yok" diyorlar. Atatürk bu ülkenin ilk Cumhurbaşkanı. Bu gerçeği herkes biliyor. Kaldırmıyoruz, ortada 50 yıllık yıkılan bir yapı var bunun tetkiklerini yaptık. Çürüyen yapıyı yıkıp eski adıyla yeniden açılışını yapacağız. İsmini muhafaza edeceğiz. Atatürk Lisesi’ni yıkacağımız iddiaları bile çıktı, o okul kurumumuza bile ait değil. Olmayan şeyler varmış gibi algı gösteriliyor. Yeni yapılacak tesisin adı Atatürk olacaktır. Bu benim taahhüdümdür. Ayrıca Çekirge’de Havuzlupark’ı da yapacağız. Burdan da müjdesini vermiş olalım" şeklinde konuştu.

“Turizm pastasından pay alacağız”

Alinur Aktaş yeni yapılacak projelerle ilgili ayrıca şu bilgileri verdi: "Hızlı trenle alakalı vekillerimizle de istişare ediyoruz. 2023’e kadar bitirmeyi düşünüyoruz. Otomotiv Test Merkezi’nde ise yol kat edemedik" dedi. Başkan Aktaş ayrıca dağ yöresine yapılacak çalışmalar hakkında ise "Bu konularda Ulaştırma Bakanlığı ile koordineli şekilde çalışıyoruz. Dağ yöresinde ayrıca eko turizmi hareketlendirmek istiyoruz. Doğa turizmi, kırsal turizm, sağlıklı yaşlanma turizmi açısından Bursa’nın çok elverişli bir altyapısı var. Tanıtım faaliyetlerini de artırarak yerli ve yabancı turisti buraya çekeceğiz. Bu konuda ’Turizm Master Planı’mız var. Bursamız Turizm pastasından daha çok pay alacak" diye konuştu.

Bursa’daki Covid 19 artışı

Bursa’daki vaka sayısı artışları hakkında "Yıldırım, Gürsu vaka sayılarında yoğun olan yerler. İnsanımız biraz da kendinden sorumlu. Mesela bir sonraki otobüs, metro seferini beklesek ne olacak? İsterseniz en güzel temizlik ekibini kurun, vatandaş dikkat etmedikten, hatalar devam ettikten sonra alınan önlemlerin de bir anlamı kalmıyor" ifadelerini kullandı.

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