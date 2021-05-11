Başkan Aktaş’a Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aratan mektup

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Serebral Palsi rahatsızlığı bulunan genç kızın isteğini yerine getirmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı aradı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü’nde gönderdiği mektuba cevap olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmek isteğini söyleyen Serebral Palsi rahatsızlığı bulunan 20 yaşındaki Sevcan Geçgel’in bu talebini karşılıksız bırakmadı. Başkan Aktaş, iftardan sonra bir araya geldiği Geçgel’le birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı aradı. Sevcan Geçgel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la konuşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Erdoğan da Başkan Aktaş’a teşekkürlerini iletti.