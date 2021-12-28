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Başkan Aktaş, Yenişehirli muhtarları dinledi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yenişehir’in 71 mahalle muhtarıyla bir araya geldi.

Haberde İnsan 28.12.2021, 12:23
Başkan Aktaş, Yenişehirli muhtarları dinledi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yenişehir’in 71 mahalle muhtarıyla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından mahallelerin ihtiyaç ve sıkıntılarını birinci ağızdan dinlemek ve hızlı çözüm üretmek maksadıyla düzenlenen ‘Muhtarlar Buluşması’ programları Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl’ün ardından Yenişehir ilçesiyle devam etti. Yenişehir Belediyesi Şehir Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi’ndeki toplantıya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ufuk Ay, Yenişehir Muhtarlar Derneği Başkanı Orhan Yıldız ve ilçedeki muhtarlar katıldı.

Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ’de görevli bürokratlar ile Büyükşehir Belediyesi iştirâklerinin genel müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda, bütün muhtarlar tek tek dinlendi. Muhtarlar şikayet ve talepleri tek tek not alırken, kısa, orta ve uzun vadede yapılacak çalışmalarla ilgili planlama yapıldı. Bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenişehir’e kazandırılan hizmetler ve 2022 yılında planlanan yatırımların ele alındığı toplantıyı değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sıkıntıların ilk ağızdan tespit edilmesi açısından muhtarlar buluşmasına büyük önem verdiğini söyledi. Bursa’nın 17 ilçesi ve 1058 mahallesiyle her köşesinin ayrı bir güzel olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Buna paralel olarak Bursa gelişiyor ve büyüyor. Biz de eksiklerimizi çok kıymetli demokrasimizin uç beyleri olan muhtarlarımızla, ilçe belediye başkanlarımızla birlikte derdest etmenin hesabı içerisindeyiz. Yenişehir de yaklaşık 55 bin nüfusu ile orta ölçekli bir ilçemiz. Yenişehir’de gün boyu çeşitli incelemelerde bulunduk, esnafımızı ziyaret edip, onları dinledik. Günün sonunda da muhtarlarımızla kapsamlı bir Yenişehir değerlendirmesi yaptık. Sorunları tek tek konuştuk, gerekli notlarımızı aldık. 2021’de neler yaptık, 2022’de neler yapacağız onları istişare ettik. Programa katılan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın da Türkiye’nin birçok şehrinde doğalgaz yokken Yenişehir’in kırsal 5 mahallesinde doğalgaz olduğunu hatırlatarak, önümüzdeki yıl doğalgaz ağının daha da genişleyeceğinin müjdesini verdi.

Muhtarlar Buluşması’nın 5’incisinin Yenişehir’de düzenlendiğini ifade eden AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ufuk Ay da Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarafından gerekli her türlü yatırımın yapıldığını hatırlatarak, her zaman muhtarların yanında olduklarını vurguladı.

Yenişehir Muhtarlar Derneği Başkanı Orhan Yıldız da mahallelerine kazandırılan hizmetler sebebiyle Başkan Aktaş’a teşekkür etti. Yıldız, Başkan Aktaş’a ilçe muhtarları adına çini sürahi ve duvar saati hediye etti.

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