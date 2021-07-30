Başkan Aktaş sözünü tuttu

Bursa’da yıllardır radyocuların bölgeye ulaşımını olumsuz etkileyen Gündoğdu Vericiler Bölgesi yolu Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yenilendi.

Bursa’da radyoların ortak yayınına katılan Alinur Aktaş, antenler bölgesiyle ilgili yol meselesinin gündeme getirilmesi üzerine söz verdi.

Başkan Aktaş’ın söz vermesinden 24 saat geçmeden Gündoğdu Antenler Bölgesi’nin yolu yenilendi

Bursa’da yayıncılığın kritik noktası olan Gündoğdu Antenler Bölgesi kötü ulaşım şartları sebebiyle basın mensuplarının ve yayıncıların kanayan yarası durumundaydı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışma sonucu bu bölgedeki mağduriyet giderildi, bölgenin yolları yenilendi.

Uzun yıllardır bölgenin zorluklarını çeken basın çalışanları; Başkanın 24 saat geçmeden sözünü tutması sebebiyle teşekkür etti.

Öte yandan bölgeye radyo ve televizyon yetkilileri haricinde başka kişilerin araç bırakmaması için 24 saat özel güvenlik görevlilerinin nöbet tutacağı, jandarmanın da bölgede devriye görevi yapacağı öğrenildi.