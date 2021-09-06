Başkan Aktaş, 11 yıl önce 23 Nisan’da koltuğuna oturan gencin nikahını kıydı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2010 yılı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında İnegöl Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan gencin 11 yıl sonra nikahını kıydı. Damat olan Ahmet Emre Durgut, 11 yıl önce, bu günkü evlilik töreninden daha çok heyecan yaşadığını söyledi.

25 yaşındaki Ahmet Emre Durgut, 11 yıl önce İnegöl Kocatepe Ortaokulu son sınıf öğrencisiyken, 23 Nisan günü o gün İnegöl Belediyesinin Başkanı olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın temsili olarak koltuğuna oturmuştu.

Bugün Diş Hekimi olan Ahmet Emre Durgut, yaşamını birleştireceği eşi Muazzez Coşkun ile olan düğün törenine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı davet etti. Başkan Aktaş, İnegöl ilçesindeki davete katılarak genç çiftin nikahını kıydı.

11 YIL ÖNCE BAŞKANIN KOLTUĞUNA OTURDU

Nikah töreninde konuşan Başkan Aktaş, "Ben 18 yıldır nikah kıyıyorum ama bu nikahın benim için ayrı bir önemi var. 2010 yılında İnegöl Belediye Başkanı iken, henüz ortaokul öğrencisi Ahmet Emre 23 Nisan da İnegöl Belediye başkanlığı koltuğuna oturmuş, o gün bazı talimatlar vererek Belediye Başkanlığı hazzını, heyecanını yaşamıştı. Aradan 11 yıl geçti, bugün Ahmet yakışıklı bir damat oldu. Biz de Ahmet’in mürvetini gördük ve nikahını kıydık. Genç çiftimize mutluluklar diliyorum. Onların mutlu günlerinde bulunmam benim için ayrı bir coşku. Yılların su gibi akıp gittiğini görmek ayrı bir duygu." dedi.

11 YIL ÖNCE DAHA HEYECANLIYDIM

Damat Ahmet Emre Durgut ise," 11 yıl önce Belediye başkanımızın koltuğuna oturmuştum. Allah nasip etti tekrar nikahımızda bir araya geldik. Annemin dediği gibi; ilerde belki başkanımın koltuğuna gerçekten oturmak nasip olur inşallah. 11 yıl önce şuankinden daha heyecanlıydım." dedi.