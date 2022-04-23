Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Çocukların kulakları bomba sesleriyle değil, akranlarının sesleriyle çınlamalıdır”
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Görüşmede Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemilerimiz ile A400 uçaklarımızın Türkiye’ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları üzerinde duruldu.
Başkale’de 23 Nisan coşkusu
Van’ın Başkale ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.
Haberde İnsan 23.04.2022, 13:31
Van’ın Başkale ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.
Çocuk Akademisi öğrencileri tarafından hazırlanan programa İlçe Kaymakamı Asım Solak, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Yarbay Bahtiyar Ekinci, kamu kurum ve kuruluş amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Şiirlerin okunduğu, gösterilerin sunulduğu program pasta kesimi ve fotoğraf çekimi ile son buldu.