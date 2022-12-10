Başkale aşevinden, her gün 214 kişiye sıcak yemek

Van Başkale Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde bulunan aşevi, ilçede ihtiyaç sahibi 214 vatandaşın sofrasına sıcak yemek götürmeye başladı.

Başkale Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından aşevinde pişirilen yemekler, ihtiyaç sahibi vatandaşların soğuk günlerde içini ısıtmaya devam ediyor. Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Çelik’in talimatları doğrultusunda İlçede hayata geçirilen aşevinde pişirilen yemekler, ihtiyaç sahibi 214 kişinin her gün kapısına kadar götürülüyor. Engelli ve yaşlı kişilerin evlerine ulaştırılan sıcak yemeklerin, yardıma muhtaç kişilerin soğuk kış günlerinde içini ısıtıyor.

“Engelli, yaşlı ve yardıma muhtaç ailelerin evlerine sıcak yemek”

Her gün aşevinde yemek yaptıklarını ve servisle evlere yemek götürüldüğünü söyleyen aşçı Bülent Beyaz, “Burada sıcak yemek yapıyoruz. Her gün farklı menülerde çıkardığımız 3 çeşit yemeği elemanlar servisle evlere dağıtıyor. Haftanın 7 gününde farklı çeşit yemekler çıkıyor” dedi.

SYDV Müdürü Gökhan Karaman, “Başkale Kaymakamlığı SYDV aşevinizde üretimi yapılan ve 54 hanenin 214 ferdine 185 ekmekle beraber her gün yemek pişirilerek teslim edilmektedir. Muhtaç, engelli ve yardıma muhtaç aileler projeden yararlanmaktadır. Ailelerin tespitini yapıyoruz. İncelemeler neticesinde durumu uygun olan aileleri projemize dahil ediyoruz. Her gün çıkan yemeklerimiz deneyimli aşçılar tarafından yapılıyor. Gıda mühendisleri tarafından denetleniyor" dedi.

Günde 3 çeşit olarak hazırlanan yemeklerden her gün kendisine ulaştırılan engelli, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar da, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.