Başıboş köpekler kazlarını telef etti, köpekleri toplamayan Silopi Belediyesine tepki gösterdi

Şırnak’ın Silopi ilçesinde başıboş köpekler tarafından 5 kazı telef edilen besici Ali Orak, Silopi Belediyesi’ne başıboş köpeklerin toplatılması için defalarca müracaatta bulunduğunu, belediyenin duyarsız kalmasıyla kazlarının telef edildiğini öne sürdü.

Silopi’nin Cumhuriyet Mahallesi’nde ikamet eden Ali Oğrak deve kuşu, Çin kazı, zibrit tavuk, papağan ve çeşitli hayvanları beslemesiyle tanınıyor.

Hobi olarak çeşitli hayvanları besleyen Oğrak, son zamanlarda başıboş köpeklerin hayvanlarına saldırdığını, telef ve yaralanma ile sonuçlandığını söyledi. Oğrak, başıboş köpeklerin toplatılması için Silopi Belediyesi’ne defalarca müracaatta bulunduğunu ve sonuçsuz kaldığını ileri sürdü.

Müracaatlarına rağmen köpeklerin toplatılmadığını, belediyenin duyarsız kaldığını ifade eden Oğrak, köpeklerin saldırıları sonucu 5 Çin kazının telef edildiğini söyledi. Oğrak, "Deve kuşu, Çin kazı, zibrit tavuk ve çeşitli hayvanları hobi olarak besliyorum. Hayvanlarım sokak köpeklerinin tehdidi altındadır. Geçen günlerde 5 Çin kazım sokak köpekleri tarafından telef edildi. Çin kazlarım telef edilmeden önce Silopi Belediyesi’ne başıboş köpeklerin toplatılması için müracaatta bulundum. Talebime rağmen belediyeden ses çıkmadı. Barınakların yetersiz olduğunu, veteriner yollayarak kısırlaştıracaklarını söylediler. Ama herhangi bir çalışma yapılmadı. Barınaklar yetersiz ise barınakları büyütün. Başıboş köpeklerin bu şekilde memleketimizde olmasını istemiyoruz. Barınaklarda olmasını istiyoruz. Allah korusun başıboş köpekler çocuklara zarar verebilir. Herhangi bir insan zarar görmeden köpeklerin toplatılmasını istiyoruz" dedi.