Başakşehirli ailelere özel bebek seti

Başakşehir Belediyesi, yeni çocuk sahibi olan ailelerin sevinçlerini paylaşmaya devam ediyor. “Hoş Geldin Bebek” projesi kapsamında ziyaretlerde bulunan ekipler, 2021 yılında bin 926 bebek setini ailelere teslim etti.

Başakşehir Belediyesi, “Hoş Geldin Bebek” projesi ile yeni doğan bebekler ve ailelerine el uzatarak, sevinçlerine ortak oluyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, yeni bebek sahibi olan Başakşehirli aileler tek tek ziyaret ediliyor. Bebeğin sağlık durumu hakkında bilgi alınarak, bebek setleri ailelere teslim ediliyor.

Bin 926 aileye bebek seti verildi

Bebek seti, ailelere Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun mektubuyla birlikte veriliyor. Yeni doğan bebekler için özel olarak hazırlanan çanta içerisinde battaniye, biberon, şampuan, bez, ıslak mendil, zıbın takımı ve bakım çantası bulunuyor. 2021 yılında ilçe genelinde yürütülen çalışma ile bin 926 adet bebek seti verildi.