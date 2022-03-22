Başakşehir’in koca çınarları unutulmadı

Başakşehir Belediyesi, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası’nda ilçenin koca çınarlarını unutmadı. Başakşehir genelinde tek tek kapıları çalınarak hal hatırları sorulan ilçe sakinlerine, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun mesajı da iletildi.

Başakşehir Belediyesi, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası münasebetiyle, geçmişin hafızaları olan 90 yaş üstü ilçe sakinleri ziyaret etti. Başakşehir’in 396 koca çınarının kapılarını tek tek çalınarak Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun selamı iletildi.

Başkandan ilçenin çınarlarına teşekkür mektubu

Başakşehir Belediyesi ekipleri, ziyaret ettikleri Başakşehirli çınarların isteklerini dinledi. Hazırlanan ikramların yanında Başkan Kartoğlu’nun mesajı da yer aldı. Başkan Kartoğlu, Başakşehirli çınarlara gönderdiği mesajda, “Bizlere rehberlik eden ve yolumuzu aydınlatan siz kıymetli büyüklerimizin hayat tecrübelerinden faydalanmanın mutluluğunu yaşıyor, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum” dedi.

“Tecrübe Konuşuyor” çınarların sesi oldu

Mutluluğu sesi olan Radyo Başakşehir, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası’nda ilçenin çınarlarının da sesi oldu. Özgür Kani, hazırlayıp sunduğu Tecrübe Konuşuyor programı ile Başakşehirli çınarları Radyo Başakşehir canlı yayın aracında ağırlamaya devam ediyor. Radyo Başakşehir mikrofonlarına eski İstanbul’u anlatan ve hayat tecrübelerini paylaşan çınarlar, gençler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine tavsiyelerde bulundu.