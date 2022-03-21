Başakşehir’de Down Sendromu Farkındalık Günü rengârenk geçti

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, down sendromlu çocuk ve gençlerle birlikte farkındalık duvarına el baskısı yaptı.

Başakşehir Belediyesi, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında, Başakşehir Engelsiz Yaşam Merkezi’nde anlamlı bir etkinlik düzenledi. İlçe genelinde ikamet eden down sendromlu çocuk ve gençlerin katıldığı programda Başakgiller ve Başakşehir Engelsiz Müzik Grubu sahne aldı. Birbirinden renkli görüntülere sahne olan programa Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katıldı.

“Dünyamızı güzelleştirdiniz”

21 Mart’ın dünyanın en güzel gülüşüne sahip insanlarının günü olduğuna dikkat çeken Başkan Kartoğlu, “Sizler başta olmak üzere, down sendromlu tüm kardeşlerimin gününü artı 1 farkla kutluyorum. Karşılıksız sevginiz, sıcacık kalplerinizle dünyamızı güzelleştirdiğiniz için hem sizlere, hem de kıymetli ailelerinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizler bizim için çok özel bir yere sahipsiniz. Hayatınızı kolaylaştırmak ve her gününüzü keyifli bir hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

“Bu merkez, yaşayan bir merkez olacak”

Down sendromlu ilçe sakinleri için Başakşehir Engelsiz Yaşam Merkezi’nde sosyal ve kültürel faaliyetler düzenleyeceklerini söyleyen Başkan Kartoğlu, “Bu merkez, yaşayan bir merkez olacak. İstediğiniz zaman buraya gelip, eğitimlerden faydalanabileceksiniz. Biz, sizleri çok seviyoruz. Sizin de sevgi dolu kalplerinizde bizlere de yer açtığınızı biliyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Kartoğlu, program sonunda farkındalık oluşturmak adına hazırlanan beyaz duvara renkli boyalarla el baskısı yaptı. Başkan Kartoğlu’na down sendromlu çocuklar ve gençler de eşlik etti.