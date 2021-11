İstanbul’da uğradığı saldırı sonucu öldürülen Başak Cengiz’in evinin karşısındaki kültür merkezine Başak Cengiz Kültür Merkezi adı verildi.

İş seyahati için gittiği Başakşehir’de samuray kılıçlı saldırı sonucu öldürülen mimar Başak Cengiz’in adı Ankara Yenimahalle’deki evinin karşısında bulunan kültür merkezine verildi. Başak Cengiz Kültür Merkezi’nde düzenlenen program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Tilavet sonrası konuşma gerçekleştiren anne Beyhan Cengiz, Başak Cengiz davasında yapılması gereken her şeyin yapılmasını isteyerek duygularını şöyle dile getirdi:

“Başak Cengiz adına er sözü söylediğimi, yapılmasını istediğim her şeyi ilettiğimi biliyorum. Her şeyi planlayan zalim, cani Başak’ı kırdı. Tohumları vatanımın her yerine serpildi. Yeşerdi, filizlendi, toprakla bereketlendi. Ayrı bir anlamda binlerce Başak topraktan fışkırdı, kenetlendi. Yıkılmaz bir kale inşa etti. Vatanıma sesleniyorum, Türkiye’ye sesleniyorum, dünyaya sesleniyorum. Başak Cengiz davasında yapılması gereken her şeyi yapmanızı, aynı şekilde bütün bacıların birlik olmasını canı gönülden istiyorum. Başak Cengiz öyle bir bayrak açtı ki dalgalanmasını bizlere emanet etti. Başak Cengiz gibi güller kırılmasın, solmasın. O zaman dava sonuçlanana kadar kalemizi terk etmek yok. Siz söz verdiniz ben işittim, dünya da duydu.”

Törene Başak Cengiz’in aile bireyleri de katıldı. Başak Cengiz’in adı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından mezun olduğu Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ne verilmişti.

Başak Cengiz Kültür Merkezi’nin içerisinde taziye evi, spor salonu, ikinci bahar lokali, kütüphane ve kurslar bulunuyor.