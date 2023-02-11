Bartın’dan deprem bölgesine 87 ton kivi gönderildi

Bartın’da tekstil firması yetkilileri tarafından 200 dönümlük arazide üretimi yapılan 87 ton kivi, deprem bölgesine gönderildi.

Bartın’ın Akçalı köyünde 200 dönümlük arazide AYTİM tekstil firması yetkililerince üretimi yapılan ve hasattan sonra soğuk hava deposuna kaldırılan 87 ton kivi, deprem bölgesine gönderildi. Kivilerin tırlara yüklenişi sırasında gönüllü vatandaşlar ve üniversite öğrencileriyle birlikte uluslararası öğrenciler de çalışmalara destek verdi. Binlerce kasa kivi yapılan çalışmalarla tırlara yüklendi. 87 ton kiviyi taşıyan 5 tır Bartın Valiliği koordinasyonunda deprem bölgesine ulaşmak üzere yola çıktı.

AYTİM tekstil firmasının yetkililerinden Kerem Aydın yaptığı açıklamada, "Çok büyük afet yaşadık, ülkemizin başı sağ olsun. Bizim de bir katkımız olsun, çorbada tuzumuz olsun diye bahçemizdeki kivilerin tamamını depremzede vatandaşlarımıza gönderiyoruz. Bunun dışında biz bölgeye tekstil fabrikamızdan da çok sayıda giyecek gönderdik. İnşallah insanlarımıza faydamız olur" dedi.