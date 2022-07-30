Bartın’daki rehabilitasyon merkezi engelli bireyleri hayata tutunduruyor

Bartın’da açılan ve 30’dan fazla engelli bireye hizmet veren Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü engelli bireylerin kendilerini geliştirmesine ve kazandıkları özgüvenle hayata tutunmalarına yardımcı oluyor.

Bartın’da engelli bireylerin sosyal hayata katılımlarını sağlamak ve yaşam kalitelerini artırmalarına destek olmak amacıyla 2 yıl önce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce açılarak hizmet sunmaya başlayan Gündüzlü Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi 30 engelli bireyin ikinci yuvası oldu.

Geçtiğimiz yıllarda İl Özel İdaresine ait misafirhane olarak hizmet veren bina Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne tahsis edilmesinin ardından Gündüzlü Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezine dönüştürüldü.

Sabahları evlerinden servislerle alınarak merkeze ulaşan engelli bireyler; uzman personellerce verilen eğitimlerde el sanatları, seramik ve mutfak atölyelerde el becerilerini geliştirirken merkez bahçesindeki yeşil alan ve sahalarda basketbol ve bocce oynayarak spor yapıyorlar.

Merkez bünyesinde kurulan serada ise domates, biber ve salatalık gibi ürünler yetiştiren engelli bireyler olgunlaşan ürünleri kendi elleriyle toplayarak tarımsal faaliyetleri de uygulamalı olarak öğreniyorlar.

Müzik atölyesinde şarkılar söyleyip dans eden engelli bireyler sosyal ve eğitsel faaliyetlerin yanı sıra eğlence dolu anlar yaşayarak evlerine dönüyorlar.

30’dan fazla engelli bireye hizmet veren merkezde, engelli bireylerin yanı sıra ailelerine de sosyal-psikolojik rehberlik ve danışmanlık hizmeti veriliyor.

Merkez Müdürü Onur Şahin, 2 yıldır hizmet sunan merkezde engelli bireylerin hayata kazanımlarını sağladıklarını ifade ederek, “2 yıl önce kurulan merkezimizde çeşitli faaliyetler düzenlemekteyiz. Merkezimizde 9 tane atölyemiz var. Atölyemizde resim, müzik, beden eğitimi, seramik, el sanatları ve çeşitli dallarda çocuklarımıza faaliyetler düzenlemekteyiz. Aynı zamanda kurumumuzda seramız var. Seramızda çocuklarımıza domates, biber, karpuz, salata gibi çeşitli sebzeleri üretmelerini sağlamaktayız. Ve bunlar aynı zamanda kurumumuza çocuklarımız için atölyemiz de bulunmaktadır. Bu atölyemizde çocuklara yemek eğitimi de vermekteyiz. Günlük hayata, biz daha çok çocukları günlük hayata hazırlıyoruz bu şekilde. Günlük yemek yapmalarını, hayata kazanımlarını sağlıyoruz bu şekilde. Çocuklarımız çok mutlu oluyorlar. En çokta sosyal hayata kazanımlarını sağlıyoruz. Akşam eve gittikleri zaman çok mutlu oluyorlar. Ailelerin birçok yükünü üzerinden almış oluyoruz bu sayede” dedi.

Merkezde eğitsel olduğu kadar eğlenceli vakit geçirme imkanı bulan engelli bireyler ise mutluluklarını ifade ettiler.