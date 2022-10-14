Bartın’da acı bekleyiş: Mesai arkadaşlarının kurtarılma çalışmalarını böyle izledi

Bartın’ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Gündüz vardiyasından çıkan maden işçisi Metin Ayaş arkadaşlarının kurtarılma çalışmalarını yaşlı gözlerle izledi

Bartın’da Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında saat 18.15 sıralarında bir patlama meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine patlamanın yaşandığı bölgeye il merkezi ve il dışından 5 UMKE aracı, 31 ambulans, 1 acil müdahale aracı ile toplam 149 personel görevlendirildi. Ekipler maden ocağında meydana gelen patlamada bulunanları kurtarmak için çalışmalarını sürdürürken çıkarılan yaralılar hastaneye sevk edildi.

Maden ocağı patlaması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine bölgeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu intikal etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan süreci yakında takip ediyor

Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın ilimizin Amasra ilçesinde meydana gelen maden ocağı patlaması ile ilgili süreci ve tüm kurumların katıldığı çalışmaların koordinasyonunu yakından takip etmektedir. Maden ocağı patlaması sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla bölgeye intikal etmiştir” denildi.

Bakan Koca: “2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 20 yaralımız var”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bartın’da, bir maden ocağında meydana gelen patlamada, şu anki bilgilere göre; 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 20 yaralımız var. Patlamanın yaşandığı yere il merkezi ve il dışından 5 UMKE aracı ve 31 ambulans, 1 Acil Müdahale Aracı ile toplam 149 personel görevlendirilmiştir. Acı haberleri azaltmak, tüm Türkiye’ye iyi haberler vermek için elimizden geleni yapacağız. Başımız sağ olsun” ifadelerine yer verdi.