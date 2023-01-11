Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri sahiplerini buldu

İzmir Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 23’üncüsünü düzenlediği Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ndeki törenle sahiplerini buldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Gazetecilerimiz bu ülkenin vicdanıdır, sesidir. Türkiye’nin sesini kimse susturamaz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 23’üncüsü düzenlenen Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri, Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezindeki törenle sahiplerini buldu. Pandemi nedeniyle tören yapılamadığı için 21. ve 22. Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri’ni kazanan gazeteciler de ödüllerini aldı. İHA muhabirleri Ceren Atmaca Özden ve Sinan Yeniçeri, "Yaşadığını ispat etmeye çalışırken ikinci kez öldü" başlıklı haberleriyle “İzmir Kent TV Haberi” dalında birincilik ödüllerini aldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ev sahipliğindeki törene, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, Barış Selçuk’un ailesi, jüri üyeleri ve çok sayıda gazeteci katıldı.

“Türkiye’nin sesini kimse susturamaz"

Törenin açılış konuşmasını yapan Başkan Tunç Soyer, “Bu ödülü 1994 yılında göreve giderken trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Barış Selçuk ve Hande Mumcu’nun anısını yaşatmak için 23. kez veriyoruz. Kendilerini rahmet ve minnetle anıyorum. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde düzenlenen ödül törenimiz, hiç şüphesiz düzenlendiği yer ve an itibarıyla da özel anlam taşıyor" diye konuştu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve geldiği günden itibaren yerel basın kuruluşlarının güçlenmesine büyük değer verdiğini belirten Başkan Soyer, "Çünkü çok iyi biliyorum ki özgür basın, yönetenlerin en doğru pusulasıdır. Hiç kuşkusuz cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girdiğimiz ve tarihi bir seçim yaşayacağımız sürecin sonunda, kazanan basın ve ifade özgürlüğü olacak. Bu ülkenin dürüst habercileri sadece bugün yaşayanların değil, yarınlarda doğacak olanların ve her bir canlının hakkının, hukukunun bekçisidir. Gazetecilerimiz bu ülkenin vicdanıdır, sesidir. Türkiye’nin sesini kimse susturamaz" ifadelerini kullandı.

“Burada olmaktan onur duyuyoruz”

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi “Gazetecilik, dünyada halk adına hak arayanların mesleğidir. Gazeteciler kamuoyunun gerçekleri bilmesi için ateşten gömleği giyenlerdir” derken, Barış Selçuk’un ağabeyi Dr. Savaş Selçuk ise “Gerçek gazetecilerle ve bu güzel şehrin yöneticileriyle Barış Selçuk Ailesi olarak burada olmaktan onur duyuyoruz. Ödülleri alan tüm kardeşlerimizi içten kutluyoruz. Onurlu, şerefli, kalemine sahip gazetecilerin günü kutlu olsun” sözlerine yer verdi.

Ödüller dağıtıldı

23. Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri’nde “İzmir Kent Haberi” dalında birinci olan Cumhuriyet gazetesinin haber müdürü Mehmet İnmez’e ödülünü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer verdi. Bu dalda Hande Mumcu Özendirme Ödülü’nü ise Ege Telgraf gazetesinden Feyyaz Tatar aldı. Tatar, ödülünü eski İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen’in elinden aldı. “Ulusal Haber” dalında birincilik kazanan Sözcü gazetesinden Özgür Cebe’ye ödülünü İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay verdi. Bu dalda Hande Mumcu Özendirme Ödülü’nü kazanan Halk TV muhabiri Seyhan Avşar da ödülünü İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu’ndan aldı. “İzmir Kent TV Haberi” dalında birinci olan Habertürk televizyonu muhabiri Gülçin Hacıevliyagil Ayçe ile Mustafa Kemal Kiruk’a ödülünü İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi verdi. Bu dalda Hande Mumcu Özendirme Ödülü’nü Anadolu Ajansı’ndan Halil Şahin ile Onur Fatih Doğan kazandı. Şahin ve Doğan’a ödülünü İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu verdi. “Haber Fotoğrafı” dalında birincilik kazanan Anadolu Ajansı foto muhabiri Mehmet Emin Mengüarslan’a ödülü Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya tarafından verildi. Bu dalda Hande Mumcu Özendirme Ödülü’nü alan gazeteci Metin Yoksu, ödülünü Barış Selçuk’un ağabeyi Dr. Savaş Selçuk’un elinden aldı.

Jüride usta gazeteciler yer aldı

21, 22 ve 23. Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri’nin yarışma jürisi; Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı ve FOX TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Türkiye Gazeteciler Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Halil Hüner, Hürriyet Gazetesi Ege Bölgesi Temsilcisi Deniz Sipahi, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Temsilcisi Şükrü Akın, gazeteci-yazar Faruk Bildirici, Deniz Zeyrek, Barış Pehlivan, Bülent Mumay, Melis Alphan, Erdal İzgi, NTV İzmir Temsilcisi Merih Ak, Turan Gültekin ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti eski Başkanı Misket Dikmen’den oluştu.

Barış Selçuk kimdir

21 Eylül 1961’de Aydın’da doğan Barış Selçuk, ilköğretimini 1972’de Anamur’da, ortaöğrenimini Eskişehir Devrim Ortaokulu’nda, liseyi Trabzon Lisesi’nde tamamladı. 1978 yılında girdiği Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden 1983 yılında mezun oldu. 1986 yılında Yeni Asır gazetesinde “ekonomi”, 1989-1990 yıllarında Günaydın gazetesinde “politika”, 1991 yılında ise Hürriyet gazetesi Ankara bürosunda “parlamento muhabirliği” yaptı. Tansu Çiller ve Murat Karayalçın’ın Giresun’da fındık taban fiyatını açıklamalarını izlemeye giderken trafik kazası geçirmişti. Kazada gazeteciler Barış Selçuk ve Hande Mumcu, kameraman Salih Peker ve araç sürücüsü Hacı Ali Er ile yaşamını yitirmişti.