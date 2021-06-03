Barış Pınarı Bölgesi’nde hayat normale döndü

Barış Pınarı Harekatıyla terör örgütlerinin işgalinden arındırılarak güvenli hale getirilen Telabyad ve Resulayn’da hayat normale döndü.

Barış Pınarı Harekatı’yla terör örgütlerinin işgalinden arındırılarak güvenli hale getirilen Telabyad ve Resulayn’da Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde kamusal düzen yeniden oluşturulurken, ekonomik ve sosyal hayat da normalleşmeye devam ediyor.

Bölge halkının sağlık, eğitim, içme suyu, enerji gibi temel gereksinimleri Türkiye’nin desteği ve danışmanlığında sağlanırken, bölgede yaşayan halk da kendi imkanlarını seferber ederek sosyal hayatın normale dönmesine katkı sağlamaya başladı.

Bölgeyi sık sık ziyaret ederek yapılan çalışmaları inceleyen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Telabyad’a yaptığı ziyarette karşılaştığı bir manzara karşısında Suriyeli girişimciyi tebrik etti. Suriyeli girişimcinin açtığı kafeteryayı ziyaret eden Vali Erin, beraberindeki Vali Yardımcısı Oğuzhan Erdi Atak ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile bir süre burada oturarak halkla sohbet etti.

Son derece modern tarzda kurulan kafeteryanın duvarında asılı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sultan Abdulhamid’in tablolarını da inceleyen Vali Erin, bölgenin sosyal hayatına önemli katkı yapacak yatırımından dolayı işletme sahibini tebrik etti.