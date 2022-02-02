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Barış Manço Kadıköy’de anıldı

Anadolu rock ve pop müziğinin efsane ismi, şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço, ölümünün 23. yılında sevgi ve özlemle anıldı. Anma gecesinde konuşan Lale Manço, “12 yıldır anma törenine aksatmadan gelen var mı” diye sordu. Bunun üzerine el kaldırarak veya alkışlayarak kendini gösterenlere Lale Manço teşekkür etti. Törende konuşan Lale Manço, Barış Manço’nun yaşamaya devam ettiğini söyleyerek Kadıköy Belediyesi’ne teşekkür etti. Lale Manço, “Sizlerle beraber Barış Manço yaşamaya devam ediyor. Hem Barış Manço Müze Evi’ni kazandıran, hem de bu anmayı sürekli hale getiren Kadıköy Belediyesi’ne teşekkür ederim. Bize tekrar evimizi kazandırdılar. O evdeki anılarımızı sizlerle paylaşıyoruz” dedi.

Haberde İnsan 02.02.2022, 13:33
Barış Manço Kadıköy’de anıldı

Anadolu rock ve pop müziğinin efsane ismi, şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço, ölümünün 23. yılında sevgi ve özlemle anıldı. Anma gecesinde konuşan Lale Manço, “12 yıldır anma törenine aksatmadan gelen var mı” diye sordu. Bunun üzerine el kaldırarak veya alkışlayarak kendini gösterenlere Lale Manço teşekkür etti. Törende konuşan Lale Manço, Barış Manço’nun yaşamaya devam ettiğini söyleyerek Kadıköy Belediyesi’ne teşekkür etti. Lale Manço, “Sizlerle beraber Barış Manço yaşamaya devam ediyor. Hem Barış Manço Müze Evi’ni kazandıran, hem de bu anmayı sürekli hale getiren Kadıköy Belediyesi’ne teşekkür ederim. Bize tekrar evimizi kazandırdılar. O evdeki anılarımızı sizlerle paylaşıyoruz” dedi.

Lale Manço’dan Kadıköy Belediyesi’ne ve 12 yıldır anma törenine gelenlere teşekkür

Kadıköy Belediyesi’nin Caddebostan Kültür Merkezi(CKM)’nde “Barış Manço’yu Sevgiyle Anıyoruz” sloganıyla düzenlediği etkinlikte, Barış Manço’nun kurucuları arasında yer aldığı Kurtalan Ekspres grubu sahne aldı. 7’den 70’e Barış Manço sevenleri ile dolup taşan salonda, Barış Manço’nun eşi Lale Manço ve oğlu Doğukan Manço yer aldı.

Hep bir ağızdan Barış Manço şarkılarının söylendiği konser öncesinde konuşma yapan Lale Manço, “Bir soru sormak istiyorum. 12 senedir bu salonda buluşuyoruz. 12 senedir aksatmadan gelenler var mı?” diye sordu. Bunun üzerine 12 senedir anma etkinliklerine gelenlerden kimi el kaldırdı kimi de alkışladı. Bunun üzerine Lale Manço, “Bayağı varmış sizlerle beraber olmak ne güzel. inşallah bundan sonraki senelerde de böyle olacak. Hepinize teşekkür ediyorum. Sizlerle beraber Barış Manço yaşamaya devam ediyor. Hem Barış Manço Müze Evi’ni kazandıran, hem de bu anmayı sürekli hale getiren Kadıköy Belediyesi’ne teşekkür ederim. Bize tekrar evimizi kazandırdılar. O evdeki anılarımızı sizlerle paylaşıyoruz” dedi.

Doğukan Manço ise anma programına gelirken yolda arkadaşıyla yaptığı bir diyalogdan bahsetti, Doğukan Manço, “Arkadaşım beni aradı ve ‘Bugün ne kadar güzel bir gün. Hayatımıza baktığımda zamlar bir yandan, kayıplarımız bir yandan, pandemi bir yandan hayatımızda içimizi ısıtacak günleri arar olduk. Ve bugün bütün günümü Barış Manço parçaları dinleyerek geçirdim. Bütün çocukluğumdan bu zamana kadar ne kadar sıcak bir duygu yaşadığımı fark ettim. İyi ki hayatımıza dokunmuş Barış Manço’ dedi. Gerçekten de son zamanlarda duyduğum ender, masum, bağlayıcı, geçmişimize götüren, geleceğe bağlayan değerlerimizden biri olduğunu duymaktan büyük mutluluk duydum. Bu anımı sizinle paylaşmak istedim” dedi.

Konuşmaların ardından Kurtalan Ekspres Barış Manço’nun sevilen şarkılarını seslendirdi.

Barış Manço Evi ziyaretçi akınına uğradı

Kadıköy Belediyesi’nin Manço ailesi ile birlikte ve Halkbank’ın desteğiyle müze haline getirdiği Barış Manço’nun 81300 Moda adresiyle hafızalara kazınan Moda’daki evi, bu yıl da ziyaretçi akınına uğradı. 31 Ocak saat 24.00’e kadar açık olan evi, 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde 2 bini aşkın kişi ziyaret etti.

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