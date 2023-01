Baraj patlamasında yakınlarını kaybetti, şimdi insanların hayatını kurtarıyor

Adana’da 2012 yılında bir baraj inşaatında yaşanan patlama neticesinde 10 işçinin hayatını kaybettiği üzücü olayda yakınlarını kaybeden Jandarma Astsubay Çavuş Hacer Yılmaz, etkilendiği bu olay sonrası Jandarma Genel Komutanlığına katılma kararı aldı. 2 yıl önce Jandarma Genel Komutanlığında göreve başlayan Jandarma Astsubay Çavuş Hacer Yılmaz, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı emrine görevlendirildi. Kastamonu’da azmi ve hırsıyla eğitimlerini başarıyla tamamlayan Jandarma Astsubay Çavuş Hacer Yılmaz, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tim Komutanı olarak görevlendirildi. Kış mevsiminde Ilgaz Dağı’nda sıfırın altında 10 derece soğukta kayak yaparken yaralananlara yardım eden, kaybolan şahıslarında bulunmasında görev alan Jandarma Astsubay Çavuş Hacer Yılmaz, yaz aylarında da kaybolan vatandaşların bulunması için görev alıyor. Görevini tutkuyla yapan Yılmaz, ekip arkadaşlarıyla birlikte sel, deprem gibi afetlerde de görevini başarıyla sürdürüyor.

Her gün zorlu eğitimlerden geçen Jandarma Astsubay Çavuş Hacer Yılmaz, ekip arkadaşlarıyla birlikte ihtimal afetler için her an hazır görev bekliyor. Ekip arkadaşlarıyla birlikte sürekli tatbikat yapan Jandarma Astsubay Çavuş Hacer Yılmaz, zorlu şartlarda aldığı zorlu görevleri yerine getirerek vatandaşlara güven veriyor.

“Her türlü ihtimal afette, selde, depremde onların hüzünlerini ve sevinçlerini beraber paylaşıyoruz”

Jandarma Arama Kurtarma Tim Komutanı Jandarma Astsubay Çavuş Hacer Yılmaz, zor durumdaki insanlara yardım etmenin kendisine gurur verdiğini belirterek, “Yardıma ihtiyacı olan insanların hayatına dokunabilmek için jandarma arama kurtarma görevini seçtim. Özellikle ihtimal bir afet durumunda kadın kazazedelerin kendilerini bir kadın personele daha iyi ifade edebileceklerini düşündüğümden dolayı ve bende bu tür durumlarda görevimi daha iyi icra edebileceğimi düşündüğümden dolayı bir görevi seçtim. Kanun ordusu jandarma teşkilatı olarak vatandaşlarımızın her koşulda yanlarındayız. Her türlü ihtimal afette, selde, depremde onların hüzünlerini ve sevinçlerini beraber paylaşıyoruz. Jandarma Arama Kurtarma Timinde olduğum için büyük onur ve gurur duyuyorum” dedi.

"Bize işimizin bütün zorluklarını unutturuyor”

Görevden başarı ile dönmenin tüm zorlukları unutturduğunu ifade eden Yılmaz, “Her meslekte olduğu gibi bizim mesleğinde zorlukları oluyor. Fakat yardıma ihtiyacı olan insanların çağrısına koştuğumuzda bu işten aldığımız manevi karşılık her şeye değer ve bize işimizin bütün zorluklarını unutturuyor” diye konuştu.

Eğitimlerinin sürekli devam ettiğini belirten Yılmaz, “Eğitimlerimiz sürekli devam ediyor. Her türlü afette, mahsur kalmada, vatandaşların kaybolması durumunda görevimizi en iyi şekilde icra edebilmek için gerekli olan bütün eğitimleri alıyoruz. Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinde mahsur kalan vatandaşların kurtarılmasında görev aldım” şeklinde konuştu.

“10 yıl önce yaşadığım yerdeki üzücü bir olay sonucu yakınlarımı kaybettim, bunun sonucunda bu mesleği seçtim”

Yaklaşık 10 yıl önce yaşadığı yerdeki üzücü bir olay sonucu yakınlarını kaybetmesiyle Jandarma Arama Kurtarma ekibine katılmaya karar verdiğini belirten Yılmaz, “Bu mesleği seçmemde beni etkileyen olay yaklaşık 10 yıl öncesinde yaşadığım yerdeki üzücü bir olay sonucunda oluşmuştur. Yakın çevremden olan bazı akrabalarımın kaybolması ve halen bulunamamış olması beni derinden etkiledi. Bu olay sonucunda bende jandarma arama kurtarmada çalışmayı çok istedim ve bunu da başardım. Bu yüzden çok mutlu ve gururluyum” ifadelerini kullandı.

"Kendi yakınlarımmış gibi çok mutlu oluyorum”

İnsanlara yardım etmeyi sevdiğini söyleyen Yılmaz, “Ben, bu mesleği yaklaşık 2 yıldır yapıyorum. Kış mevsiminde kayak merkezlerinde sıfırın altında 15, 20 derecedeki, zorlu şartlarda çalışıyorum. Yaz mevsiminde kanyonlarda da kaybolan vatandaşlarımızı bulma görevinde çalışıyoruz. Bu gibi durumlar benim daha öncesinde yaşadığım olaydaki üzüntümü hafifletiyor. Bu da bana büyük bir mutluluk veriyor. Çünkü kaybolan vatandaşları bulduğumuzda onların sevinçlerini, ailelerinin sevinçlerini gördüğüm zaman ben de aynı şekilde seviniyorum ve ben de kendi yakınlarımmış gibi çok mutlu oluyorum” dedi.