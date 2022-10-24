Balkondan düşüp kaybolan ‘Püskül’ için sokak sokak dolaşıp afiş asıyor

Antalya’da birinci kattaki evlerinin balkonundan düşüp kaçan kedisini bir daha göremeyen Çağla Demirbulak, kayıp ilanı bastırdığı broşürlerle 5 aydır kedisini hem sosyal medyada hem de sokaklarda arıyor. Şu ana kadar olumlu dönüş alamayan Demirbulak, ‘Püskül’ adını verdiği kedisini bulana 3 bin lira para ödülü verecek.

Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde oturan Çağla Demirbulak’ın ‘Püskül’ adını verdiği tekir cinsi kedisi, 27 Mayıs Cuma günü evinin balkonundan düştü. Hızla olduğu yerden kaçan Püskül kayıplara karışırken, Demirbulak kedisini aramaya başladı. Can dostunu yaklaşık 5 aydır sokak sokak arayan Demirbulak, sosyal medyada ücretli ilanın yanı sıra, insanların yoğun olarak dolaştığı alanlara üzerinde kedisinin fotoğrafının bulunduğu el ilanını yapıştırdı. Püskül’ü bulana 3 bin lira ödül de verecek olan Demirbulak, telefonuna gelecek güzel bir haberi bekliyor.

“Dönüş olmadı”

Balkondan düştükten sonra bir daha kedisini göremediğini belirten Çağla Demirbulak, “Onu bulmak için her yere ilan yapıştırıyorum. Sosyal medyada çok fazla paylaştık ve ücretli reklam koydum. Daha çok görünürlüğü artsın diye reklam verdim ancak oradan da dönüş olmadı” dedi.

“Bana çok düşkündü”

Kedisini bulana 3 bin lira ödül vereceğini ifade eden Demirbulak, “Aslında fiyat belirlemek mümkün değil, çocuğunuz gibi çünkü. İmkanlar dahilinde 3 bin lira gibi bir ödül koyduk. Bulduktan sonra bin dolar deseler verirsiniz. Çok küçükken aldık. Üç kedimizden en küçüğüydü. 7 yaşında, dişi ve kısır bir kedi. Bana çok düşkündü. Henüz bir haber alamadık. Çok özledim, tarif etmesi çok zor” diye konuştu.

Demirbulak, ilanları bazı kişilerin söktüğünü belirterek bunun iyi niyetli bir davranış olmadığını da sözlerine ekledi.