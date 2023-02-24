Balkanlara Hüzünlü Veda kitabı, enkazdaki fotoğrafı ile Kahramanmaraş’ın hüzünlü veda sembollerinden biri oldu

’Balkanlara Hüzünlü Veda’ kitabının, Kahramanmaraş merkezli depremden sonra enkazda çekilmiş fotoğrafı, Kahramanmaraş’ın hüzünlü veda sembollerinden biri oldu.

Kahramanmaraş ve 10 ilde yaşanan deprem felaketinin yaraları sarılırken, kitabın yazarı Emekli Albay, tarihçi yazar Atilla Güler, Balkanlar’da Hüzünlü Veda kitabının o fotoğraf ile Kahramanmaraş’ta hüzünlü vedalara sembol olduğunu ifade etti.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı’yı makamında ziyaret eden Emekli Albay, tarihçi yazar Atilla Güler, internette büyük ilgi çeken o fotoğrafın hikayesini anlattı.

Güler depremin büyük acılar verdiğini ifade ederek, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Güler “Kahramanmaraş’a özellikle son üç dört yıldır hem kitap fuarına hem de oradaki yetkililerin ve okulların davetlisi olarak konferanslara gittim. Öğrencilerin çok yoğun ilgisi oluyordu. Kitaplarımıza öğrenci kardeşlerimiz büyük bir ilgi gösteriyorlardı. Kitaplarımı imzalayarak arkadaşlarımıza, kardeşlerimize sevgiyle vermiştim. Gelen bir haberle gerçekten bu üzüntülere bir üzüntü daha eklendi. Bu görüntü bir hatırlatma, bir anı olması itibariyle de bana yaşantımda belki karşılaşacağım en büyük hüzünlerden bir tanesini verdi” dedi.