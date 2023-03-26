"Balkan Savaşları Şehitleri" Edirne’de anıldı

Balkan Savaşları’nda şehit düşen askerler, Edirne şehir merkezi Sarayiçi’ndeki Balkan Şehitliği’nde düzenlenen törenle anıldı.

Edirne’de, ’26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü’nün 110’ncu yılı dolayısıyla Sarayiçi’ndeki Balkan Şehitliği’nde şehitleri anma töreni düzenlendi. Balkan Şehitliğine çelenk sunumuyla başlayan törende saygı duruşu eşliğinde şehitler anısına saygı atışı yapıldı. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından şehitler için dua okundu. Duanın ardından Vali Yardımcısı Sıtkı Zehin ve beraberindekiler şehit 100 subay ve 400 erin adlarının yazılı olduğu şehitliğe karanfil bıraktı.

Tören, katılımcıların şehitliğe karanfil bırakmasının ardından sona erdi. 26 Mart Balkan Şehitleri’ni Anma Günü programı Halk Eğitim Merkezi’nde Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan gösteriyle devam etti.