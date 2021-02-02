Balıkesirli şoför çocuğunun tedavisine katkı için başladığı işlerde sanatkâr oldu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde şoförlük yaparak geçimini sağlayan Bekir Buruk, çocuğunu tedavi ettirmek için başladığı işlerde sanatkâr oldu. Buruk, karakalem ve ahşap yakma resimler ile gemi ve savaş aletleri maketleri yapıp satmaya başladı.

Burhaniye OSB’de şoförlük yapan 42 yaşındaki Bekir Buruk, 16-17 yıldır resim yaparken, çocuğunun ayağındaki rahatsızlığın tedavisine katkı olur diye başladığı çalışmalarda sanatkâr oldu. Evinin bir odasını atölye hâline getiren Buruk, karakalem ve ahşap yakma tekniği ile portreler yaparken, gemi ve savaş aletleri maketleri de yapmaya başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın da ahşap yakma tekniği ile resmini yapan Buruk, ürettiklerini daha çok değerlendirmek istediğini söyledi

8. sınıf öğrencisi Tuğsem Buruk da babası gibi karakalem resimler yapmaya başladı. Resim yapmayı sevdiğini söyleyen Bekir Buruk, “Bu alanda hiç eğitim almadan başladım. 16-17 yıldır bunları yapıyorum. Çocuğumun ayağındaki rahatsızlığı tedavi ettirmek için bu işlere yoğunlaştım. Karakalem ve ahşap yakma resimler çalışıyorum. Çeşitli maketler yapıyorum. Kızım Tuğsem de bu işlere merak sardı. Çocuğumun tedavisine katkı için ağırlık verdiğim bu çalışmalarda profesyonel oldum. Getirisi oluyor. Ancak yeterli değil. Daha çok gelir getirmesini istiyorum” dedi.

Tuğsem Buruk da, “Ben de babamdan merak sardım. Resim yapıyorum. Güzel Sanatlar Lisesine gitmek istiyorum” dedi.