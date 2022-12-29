Balıkesirli ressamlar köy atölyesinde resim yaptılar

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Kültür ve Sanat Derneği Atölyesinde Yasin Ürüçoğlu ve Banu Ürüçoğlu’nun öncülüğünde çalışmalarını sürdüren bir grup vatandaş, Kızıklı köyünde Ergenç Çavuşoğlu’na ait resim atölyesini ziyaret etti. Atölyenin bahçesinde resim yapan vatandaşlar, unutulmaz bir yaşarken, atölye ziyaretlerinin devam edeceği açıklandı.

Burhaniye’de Kültür ve Sanat Derneği atölyesinde çalışmalarını sürdüren vatandaşlar, geçtiğimiz hafta Ayvalık’ta bir atölyeye konuk olurken, dünde ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki Kızıklı köyündeki Ergenç Çavuşoğlu’na ait atölyeyi ziyaret etti. 3 yıldan beri Kızıklı da çalışmalarını sürdüren emekli tarım teknikeri 67 yaşındaki Ergenç Çavuşoğlu, konuklarına ikramlarda bulunurken, hep birlikte yağlıboya ve sulu boya resimler yapıldı. Çavuşoğlu’na teşekkür eden resim öğretmeni Yasin Ürüçoğlu, “ Kültür ve Sanat Derneği resim gurubu olarak Burhaniye’de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu grupla kendi atölyemizde çalışırken, bir taraftan da başka atölyelere gidiyoruz. Geçtiğimiz hafta Ayvalık’ta bir atölyeyi ziyaret ettik. Bu gün eski arkadaşımız olan Ergenç Çavuşoğlu’nun Kızıklı’daki atölyesine geldik. Ergenç bey burada güzel çalışmalar yapıyor. Bu gün burada hep birlikte resimler yaptık. Bizi konuk eden Ergenç Çavuşoğlu’na teşekkür ediyoruz. Ziyaretlerimiz devam edecek ” dedi. Solmaz Erdal da,” Gezilerimiz sırasında çeşitli fotoğraflar çekiyoruz. Sonradan onların resimlerini yapıyoruz. Özgün çalışmalar yapıyoruz. Bu günde Ergenç beyin atölyesine geldik. Çok başarılı çalışmaları var. Hem onu gördük hem de burada açık havada resim yaptık. Güzel bir gün geçirdik” dedi. Ergenç Çavuşoğlu’da, “ Uzun yıllardan beri resim sanatı ile ilgileniyorum. Kızıklı da atölyem var. Bu gün Kültür ve Sanat Derneğinden arkadaşlarımız atölyemizi ziyaret etti. Hep birlikte resim çalışmaları yaptık. Çok güzel bir gün geçirdik. Zaman zaman böyle ziyaretler oluyor. Onlar da mutlu oldu. Bizde mutlu olduk. Hepsine teşekkür ediyorum” dedi.