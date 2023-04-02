Balıkesir’de toplu iftar geleneği devam ediyor

Burhaniye merkez ve kırsal mahallerinde pandemi döneminde aksayan toplu iftar gelenekleri birlik beraberlik ve kardeşliği pekiştirmeye devam ediyor. İlçeye bağlı Karadere köyünde muhtar Ramazan Koç’un düzenlediği iftar yemeği de yüzlerce vatandaşı buluşturdu.

Pek çok kırsal mahallede iftar sofralarında oruçlar hep birlikte açılıyor. İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Karadere köyünde hazırlanan yemekler köy kahvehanesinde ikram edildi. Sinilere konan çeşit çeşit yemekler mahalle sakini gençler tarafından servis edilirken, ezanın okunması ile birlikte oruçlar açıldı, İmam Hulusi Aydoğdu da yemek duası yaptı.

İftar yemeğine katılan emekli imam Ali Osman Aydoğdu, “Köylüler bu alışkanlıklarını iftar programlarını devam ettiriyorlar. Köylüler her zaman bu davetlere icabet ediyorlar. Köydeki iki mahallenin ikisinde de iftar programları devam ediyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi. Namık Kemal Gedikoğlu da, “Onuncu iftarımızı Karadere köyünde yaptık. Muhtarımızın düzenlemiş olduğu yemeğe katıldık. Geleneksel olarak bunların devam etmesi, bu kültürümüzün yaşatılması çok güzel. Muhtarımıza ve katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi. Muhtar Ramazan Koç ise, “İftar geleneğini her yıl yaptığımız gibi bu yılda yaşattık. Bütün misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Dedelerimizden devir aldığımız geleneği sürdürüyoruz” diye konuştu. Metin Bilgiç de,”Bizde iftara katıldık. Vesile olanlardan Allah razı olun. Allah, kabul etsin. Allah tekrarını nasip etsin” dedi. Hamdi Mengi ise, “Karadere köyünde iftara davetliydik. Güzel bir ortam oluştu. Allah kabul etsin. İnşallah, bir dahaki seneye de ömrümüz olur gene katılırız” dedi.