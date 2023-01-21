Balıkesir’de sabah namazı buluşmaları başladı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Müftülüğün başlattığı ve pandemi nedeniyle ara verilen sabah namazı buluşmaları tekrar başladı. Sabah namazında Kocacamide buluşan vatandaşlara, program sonunda çorba ikramı yapıldı.

Burhaniye’de pandemi nedeniyle yaklaşık 2 yıldır ara verilen sabah namazı buluşmaları tarihi Kocacamide başladı. Gençlerin de katılımıyla gerçekleştirilen sabah namazı buluşmasında, okunan Kur’an-ı Kerim, kılınan namaz ve yapılan tesbihattan sonra Müftü Mustafa Ali Işık cemaatle ve gençlerle sohbet etti. Cami çıkışında lokantaya davet edilen vatandaşlara mercimek çorbası ikramı yapıldı. Sabah namazı buluşmasına katılanlara ve çorba ikramında bulunan vatandaşları teşekkür eden Müftü Mustafa Ali Işık, buluşmaların Ramazan’a kadar her hafta değişik camilerde tekrarlanacağını söyledi. Katılanlara teşekkür eden Burhaniye Müftüsü Mustafa Ali Işık, “ Sabah namazı buluşmaları devam ediyor. Pandemi döneminde ara verdiğimiz bu buluşmalarımızda amacımız sabah namazı cemaatimizi artırmaktır. Bu buluşmalarımız İnşallah, Ramazana kadar devam edecek. Ramazan dolayısıyla ara verip, daha sonrasında duruma ve şartlara göre bakacağız. Rabbim cemaatimizi artırmayı nasip eylesin. Gelenlerden razı olsun. Bu ikramı yapanlardan razı olsun inşallah” dedi.

İstanbul’dan gelen Kaan Tuna da, “ Genelde yaz dönemlerini Burhaniye’de Ören de geçiriyorum. Bu sene böyle bir kışında 15 tatili değerlendirelim dedik, geldik. Bu gün de sabah böyle güzel cemaat buluşmasına denk geldik. Tabi ki ufak yerlerde böyle şeyler insanı duygulandırıyor. Büyükşehirlerde böyle şeylerin pek maneviyatına eremiyoruz. . Ama böyle ufak yerlerde yapılması hoşumuza gitti. Gayet güzel. Devam etmesini ve hatta Türkiye’nin diğer ilçelerine de örnek olmasını diliyorum. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz” dedi. Buluşmaya katılan gençlerden Samet Gezer ise, “ Bu gün sabah namazı buluşması sonrasında çorba ikramı oldu. İkramı yapanlardan Allah razı olsun. Sabah namazı buluşmaları devam edecek İnşallah. Devam ettiği sürece biz de sevineceğiz” diye konuştu.