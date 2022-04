Balıkesir’de öğretmen, öğrenci ve veliler bando takımı kurdu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde öğretmen, öğrenci ve velilerden oluşan bando takımı etkinliklerin aranılan ekibi oldu.

2018 yılında Mustafa Müdüroğlu Ortaokulu’nda öğretmen, öğrenci ve veliler bir araya gelerek ’Özgür Kanatlar Bandosu’nu kurdu. Kültür ve Sanat Derneği’nin de ritim sazları ile destek verdiği bando takımı, Atatürk’ün ilçeye gelişinin 88. yıl dönümü etkinliklerinde yaptığı gösteri ile göz doldurdu. Özgür Kanatlar Bandosu, tören sonunda Cumhuriyet Meydanı’nda mini konser verdi.

Beden Eğitimi Öğretmeni Özgür Aras’ın öncülüğünde kurulan 30 kişilik bandoda Burhaniye Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Metin Kaptanoğlu ve ritim saz grubu da yer alıyor. Milli bayramlarda görev aldıklarını anlatan Bando Şefi Özgür Aras, “2018 yılında Özgür Kanatlar Bandosu’nu kurduk. 2018 yılından bu yana her milli bayramda Burhaniye halkına hizmet içindeyiz. Her bayram coşkusunu beraber yaşıyoruz. Bu sene bayramlara Kültür ve Sanat Derneği’nin ritim kadrosunu da kattık. Çok farklı bir bando takımı olduğunu düşünüyoruz. Halkımızdan çok olumlu dönüşler alıyoruz. Her sene güçlenerek kadromuza yeni vatandaşlarımızı alıyoruz. Önemli olan halk bandosunda her kesimden kişinin olması. Öğrenci var, öğretmen var, emekliler var, müzisyenimiz var. Bir amatör ruh içinde bayramlarda halkımızın yanında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Burhaniye Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Metin Kaptanoğlu ise, “Bugün yapılan etkinliğe Özgür hocamın davetiyle biz de katıldık. Biz Burhaniye Kültür ve Sanat Derneği olarak Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği branşlarını da yürüten bir faaliyette bulunuyoruz. Bandoya destek olmaktan mutluyuz” dedi.

Rehber Öğretmen Altuğ Keskin, “Nadir Tolun Okulu rehber öğretmeniyim. Aynı zamanda bendir çalıyorum. Önümüzdeki yıllarda daha farklı Türk enstrümanlarıyla katılıp daha farklı çeşitte müzik yapmayı düşünüyoruz” dedi.