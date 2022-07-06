Balıkesir’de kurbanlık koçu altınlarla süslediler

Burhaniye ilçesinde, Kurban Bayramı hazırlıkları devam ederken, gelenekler de yaşatılıyor. Mobilya ustası Orhan Onur da nişanlısı Sedef Genç’e altınlarla süslenmiş koç götürdü.

Orhan Onur’un Mahkeme Mahallesi’ndeki evinin önünde süslenen kurbanlık koç alnında altın arma ve boynuzlarında bileziklerle Sedef Genç’in Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evine götürüldü. Kız evinin önünde davul eşliğinde kısa bir eğlence düzenledi. Orhan Onur ve Sedef Genç oyun oynarken, mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Geleneklerin yaşatıldığını anlatan kız babası Mükerrem Genç, “Burhaniye’mizde Kurban Bayramı’nda kız ve oğlan nişanlı denk geldiği zaman gelenek ve göreneklerimize göre oğlan evimiz kız evimize kurban getirir. Biz de kurbanımızı aldık ve kabul ettik” dedi. Sedef Genç de, "Annelerimiz ve babalarımız geleneklerimizi yürütmemizi istediler bizden. Biz de nişanlıyız. Düğün arefesindeyiz. Kurban Bayramı’na denk geldiği için geleneklerimizi yürütelim istedik. Yani koçumuz geldi. Çok mutluyuz. Heyecanlıyız tabi" diye konuştu.

Erkek babası Eşref Onur ise, "Geleneklerimizi, göreneklerimizi yaşatmak için gelin kızımıza koçumuzu getirdik. Kurban Bayramı mübarek olsun. Bütün Türkiye’ye hayırlı uğurlu olsun" dedi.