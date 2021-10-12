Balıkesir’de keşkek dövme imecesi

Balıkesir’in Havran ilçesinde, kırsal mahallelerde düzenlenen düğünlerde imece ile keşkek dövme geleneği devam ediyor. Düğünün son günü, kazanlarda hazırlanan keşkekler düğüne katılanlar tarafından dövülürken, pilav ve nohutla birlikte servis ediliyor.

Havran ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi’nde Furkan ve Şerife Yaman çiftinin düğününde de imece ile keşkek dövme geleneği yaşatıldı. Bazı yerlerde davul zurna eşliğinde dövülen keşkek, burada dualar ve ilahiler eşliğinde dövüldü. Vatandaşlar imece ile keşkeği döverlerken, damat babası Baki Yaman da keşkek dövenlerin boyunlarına birer havlu astı. Vatandaşlar, keşkek geleneğini devam ettirmekte kararlı görünürken, keşkeği yiyenler de emeği geçenlere teşekkür etti. Keşkeğin gelenek olduğunu anlatan Yılmaz Altay, “Keşkek yıllardan beri geleneğimiz. Düğünlerin olmazsa olmazı. Keşkek, misafirlerimize ikram ettiğimiz atalarımızdan kalan bir yemektir. Aşçıların pişirdiği bu keşkek dövüldükten sonra ikram edilir. Herkes de severek yer” dedi.

Ahmet Özdeş de, "Keşkek güzel bir şeydir. Bir gün önce pişirmesi yapılıyor. Bir gece devamlı pişiyor. Ondan sonra gelen misafirlerimizle beraber dövülüyor. Tek bir buğday tanesi kalmayıncaya kadar dövülür. Ondan sonra yufka veya pilav ve nohut ilave edilerek gelen misafirlerimize sunulur" dedi.

Keşkeği ilk defa yediğini söyleyen Celal Beyazıt ise, “Havran ilçemizin Büyükdere köyüne davet edildik. Çok güzel bir düğün ziyafeti gördük. Hayatımda ilk defa bir keşkek yapılışı gördüm. İmece usulü bütün komşular birlik beraberlik içinde bu güzel adeti geleneği devam ettiriyorlar. Bu konular İslami açıdan, kültür açısından, dini açıdan son derece önemlidir. Toplumu birbirine bağlayan tuğlalar gibidir. Ben şahsen en mutlu olduğum günlerden birisi olarak bugünü değerlendiriyorum. Nasip oldu buraya geldik. Vesile olanlara teşekkür ediyorum. Adetlerinin devam etmesini arzu ediyorum, herkese afiyet olsun.” diye konuştu.