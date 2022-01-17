Balıkesir’de kargaların gösterisi ilgi gördü

Burhaniye ilçesinde, binlerce kargadan oluşan sürünün gösteri uçuşu yapması ilginç ve güzel görüntülere sahne oldu. Cumhuriyet Meydanında akşam saatlerinde binlerce kargadan oluşan sürünün dakikalarca birlikte uçuşları vatandaşların dikkatini çekiyor.

Gün batımı esnasında sık sık ortaya çıkan kargaların gösteri yapıyormuş gibi uçuşlarını fark eden vatandaşlar, dakikalarca süren uçuşu zevkle izledi. Cumhuriyet Meydanına inen güvercinler, vatandaşlar tarafından beslenirken, meydandaki çınar ağaçlarına ve çevredeki binaların çatılarına konan kargaların uçuşları da büyük ilgi gördü. Kargaların meydanı ziyaret ettiklerini anlatan Abdullah Yaman, güzel bir atmosfer oluştuğunu söyledi. Kargaları ilgi ile izlediklerini belirten Abdullah Yaman, “Bu kargalar arada sırada geliyorlar. Meydanda bir güzellik oluşturuyorlar. Uçuşları, ötüşleri, ağaçlara konuşları harika. Ama her zaman gelmiyorlar. Halk olarak bundan biz çok memnunuz. Arada sırada alkış yapıyoruz. Uçuyorlar. Tekrar geliyorlar. Onları seviyoruz” dedi.