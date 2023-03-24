Balıkesir’de kadınlar depremzedeler için battaniye üretiyorlar

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, büyükşehir belediyesinin desteğiyle halk eğitim tarafından depremzedeler için battaniye üretiliyor. Kısa sürede bin battaniyenin deprem bölgesine gönderilmesi planlanıyor.

Burhaniye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde depremin ilk haftasından itibaren başlayan çalışmalar devam ediyor. Bu güne kadar çeşitli giyim eşyası üreten kadınlar, şimdi de tek kişilik polar battaniye üretimine başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bal-mek arıcılığı ile temin edilen kumaşları değerlendiren kadın öğretmen, usta öğretici ve kursiyerler şimdi de battaniye üretimine başladı. Bir hafta da bin dolayında battaniye üretmeyi planlayan kadınlar, iki günde 400’ü aşkın battaniye üretti. İhtiyaç olduğu sürece çalışmaların devam edeceği açıklandı. Emeği geçenlere teşekkür eden Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül, “ Burhaniye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak depremin başından beri giyim üretim atölyelerimizde depremzedelerin ihtiyacı olan ürünleri üretmekteyiz. Bu hafta da Balıkesir Büyükşehir Belediye ve Bal-mek işbirliği ile öğretmen, usta öğretici ve kursiyerlerimiz tek kişilik polar battaniye üretmektedir. Bu hafta da hedefimiz bin battaniye üretmektir. İlk iki günde 400’ün üzerinde battaniye ürettik. Elimizdeki olan kumaşları bitirdikten sonra ihtiyaç olması halinde depremzedelerimiz üşümesin diye üretimimize devam edeceğiz Hem katkı sunan, hem Büyükşehir Belediyemize, hem de öğretmen kursiyer ve usta öğreticilerime teşekkürlerimi sunarım ” dedi. Üretime katılan Mükerrem Ergin de, “ Burhaniye Halk Eğitim Merkezi olarak battaniye üretimi yapıyoruz depremzedelerimize. Deprem olduğundan itibaren üretmeye başlamıştık zaten. Şu anda da devam ediyoruz. İnşallah, herkesin de katkı sağlamasını diliyorum. Teşekkür ediyorum” diye konuştu. Aliye Çolak ise, “Depremin başından beri üretime devam ediyoruz. Şimdi de Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin gönderdiği kumaşlarla tek kişilik battaniye üretiyoruz. Bütün öğretmenlerimiz, usta öğreticilerimiz, kursiyerlerimizle beraber severek yaptığımız bir şey. Allah, bir daha böyle bir deprem acısı göstermesin” dedi.