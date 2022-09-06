Balıkesir’de damada Çin işkencesi

Balıkesir Burhaniye ilçesinde, dünya evine giren damada arkadaşları tarafından saatlerce eziyet çektirildi. Yörede sağdıç kavuşturma olarak adlandırılan gelenek gereğince damada altın takan ve cebine para koyan arkadaşları zorla çikolata yedirirken başına çiçeklerden taç taktı, etek giydirdi, başına eşarp bağladı ve yüzüne tencere karası sürdü.

İlçeye 9 kilometre uzaklıktaki Dutluca köyünde Aysel Kaçar ile dünya evine giren Hasan Yılmaz, sağdıç kavuşturma geleneği yüzünden arkadaşlarının eziyetine maruz kaldı. Damadın kafasına çiçekten taç takan arkadaşları, bir taraftan da etek giydirdi ve başına yemeni bağladı. Bununla da yetinmeyen gençler damadın yüzüne tencere karası sürdü. Bir taraftan bunlar yapılırken, damadı kaçırma girişimleri de yaşandı. Yakınları damadı sıkı sıkı tutarken, gençlerin kaçırma girişimleri de başarıya ulaşmadı. Damada yapılan geleneksel eziyet bir saat sürdü. Sağdıç kavuşturma etkinliğinin ardından gelin alma yapıldı ve oyunlar oynandı. Geleneğin yaşatıldığını anlatan Abdurrahman Taşköprü, “ Bu gün bir düğünü daha bitirdik. Damadımızı bir güzel boyadık. Geleneklerimiz ve adetimiz icabı damadı sağdıçlara vermedik. Bekçiliğini yaptık” dedi. Ali Atıcı da,” Arkadaşları damadın yüzünü boyadı. Ondan sonra etek giydirdiler. Kafasına eşarp taktılar. Geleneğimiz bu gün de devam etti. Şu anda da gelin alma merasimine gideceğiz. Geleneklerimizi yaşatıyoruz” dedi. Dutluca Muhtarı Hüsnü Kaya ise,” Köyümüzde sağdıç kavuşturma geleneği devam etmektedir. Damadın akrabaları damadı tutar. Sağdıçları da bunun ayakkabısını bir eşyasını almaya çalışır. Bu senelerden beri devam eden gelenektir. Bazen suyu çıksa da bu devam etmektedir. Böyle sürüp gidiyor” dedi.