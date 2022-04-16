Balıkesir’de çiftçiler iki yıl aradan sonra iftarda buluştu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, çiftçiler iki yıl aradan sonra toplu iftarda bir araya geldi. İlçenin kırsal Kızıklı mahallesinde sokakta kurulan iftar masaları yüzlerce çiftçiyi buluşturdu.

Burhaniye’ de, özellikle kırsal mahallelerde asırlardır devam eden toplu iftar geleneği iki yıl aradan sora yeniden başladı.

Pandemi nedeniyle yapılamayan iftar yemekleri yüzlerce çiftçiyi buluşturdu. İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Kızıklı Mahallesinde sokaklara kurulan masalarda, köylü kadınların hazırladığı tatlısından tuzlusuna 7 çeşit yemek ikram edildi. İftar yemeğini her gün bir kişi üstlenirken, bu defaki yemeği de Halil İbrahim Bozkurt verdi. İftar öncesi Kuran ve ilahiler okunurken, ezanın okunması ile birlikte yemekler yendi. Konuklara teşekkür eden Halil İbrahim Bozkurt, “ Ramazanın geleneği olarak yapılan iftar yemeklerini iki seneden beri yapamıyorduk. Pandemiden dolayı yapamıyorduk. İki sonra yapılmaya başlandı. Gelenlerden Allah razı olsun” dedi.

Mehmet Karabulut da, “ Hastalık sebebiyle iki senedir yapamıyorduk. Biz de misafir olarak geldik. Ne mutlu. Yapanlardan Allah razı olsun” dedi.

Mehmet Karakobak ise, “Köyce mutluyuz. Bütün millet buna alışkın. Böyle birbirini görüyor ve birbiri ile iç içe oluyor. Muhabbetli oluyor” dedi.

Din görevlisi Erman Ercan da,” Allah kabul etsin. Mübarek Ramazanı şerif ayına kavuştuk elhamdülillah. Pandemiden dolayı böyle uzunca bir ara ayrı kalmıştık bu iftar sofralarından, bu birlik ve beraberlikten Hamd olsun şimdi bu pandemi bitti. Hepimiz toplandık. Yüzlerce kişi burada. İnşallah, Kuran okuduk. İlahiler söyledik. Rabbim orucumuzu ve iftarımızı kabul buyursun İnşallah.” diye konuştu.