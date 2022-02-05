Balıkesir’de camide sabah buluşmaları devam ediyor

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, müftülüğün başlattığı camide sabah buluşmaları devam ediyor. Merkez Kocacami’de sabah namazında buluşan vatandaşlar, namazın ardından yapılan dualar ile vaazları dinlerken cami çıkışında da çorba ikramı yapılıyor.

Burhaniye’de Müftülüğünün başlattığı buluşmaların 6’ncısı gerçekleştirildi. Kocacami’de hep birlikte sabah namazı kılınırken, namaz sonrası da dua ve ilahiler okunuyor. Müftü Mustafa Ali Işık’ın kısa vaazının ardından da çorba ikramı yapılıyor. Tavuksuyu ve mercimek çorbasına kaşık sallayan vatandaşlar emeği geçenlere teşekkür etti. Buluşmaların devam edeceğini anlatan Burhaniye Müftüsü Mustafa Ali Işık, “ Burhaniye ilçemizde, sabah namazı buluşmalarının İnşallah 6’ncısını yapıyoruz. 3 aylar da girdi. Buluşmalarımız devam edecek. Rabbim buralara gelmeyi bize nasip eylesin. Cemaat sayımız her gün artıyor. Devam edecek İnşallah” dedi.

Cemaatten Kemal İşi de,” Cami buluşmasına geldik. Bu gelenekler çok güzel. Ömür boyu devam etse çok iyi olur. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Ramazan Şevik ise, “ Ören cemaati olarak sabah buluşmasının 6’ncısına katılıyoruz. Bu sabah buluşmalarının devamını bekliyoruz. Çok güzel oluyor. Allah razı olun diyoruz” diye konuştu.