Balıkesir’de bu işletmeci kimseyi aç bırakmıyor

Burhaniye ilçesinde, turistik Ören sahilinde yiyecek servisi yapan Adem Teslim, 4 yıl önce başlattığı örnek bir uygulama büyük takdir ile karşılanıyor.

Ören Meydanında 5 yıldan beri mekan çalıştıran 59 yaşındaki 3 çocuk ve 5 torun sahibi Adem Teslim, ihtiyaç sahibi insanlarla karşılaşınca, örnek bir uygulamaya imza attı. Hayırsever işletmeci, işyerinin camına da "Açsanız ve paranınız yoksa çekinmeden söyleyin. Yolunuz düşer öder ya da, bir dua ile insanlık ölmemiş dersiniz. Öğrenciler, özellikle siz hiç çekinmeyin. Bir gün okulunuz bittiğinde sizde bir yemeği başka bir öğrenciye ikram edersiniz. Bizden yana helaldir" diye yazdı.

Uygulamayı devam ettirmeye kararı olduğunu anlatan Adem Teslim, “5 seneden beri buradayız. 4 seneden beri de bu yazıyı astık.4 seneden beri gelen müşterilerimiz hiçbir müşterimizi hiç kimseyi geri çevirmedik. Karnı aç olanları doyuruyoruz. Onlara farklı gözle bakmadık hiç. Severek yaptığımız iş te bu. Hani derler ya insan ekmeksiz kalınca değil de ekmeğini paylaşacak kimsesi olmayınca fakirdir derler. Biz de Allah’a şükür ekmeğimizi paylaşacak kimsemiz var. Çıkın çıkın gelin. Biz paylaştıkça Allah bize veriyor. 9 gün tatilimiz güzel geçti. İnşallah, temennimiz bayramdan sonra da aynı tempoda devam eder” dedi. İşletme çalışanı Burak Onat da, “Bu sene benim üçüncü sezonum burada. Patronumuzdan Allah bin kere razı olsun. Gelenleri hiç bir zaman geri çevirmedik. Bu bizim görevimizdir. Vatandaşlara herkese yardım ekmek zorundayız. Yani şu ana kadar kim geldiyse herkesin karnını doyurduk. Doyurmaya da devam ediyoruz. Parası olmayan herkes çekinmeden gelebilir” dedi. Çalışanlardan Buğra Baykuş ise “Allah razı olsun. Yıllardır yanında çalışıyorum. Hiç kimseyi geri çevirmedi” diye konuştu.