Balık satışıyla elde ettikleri gelir, depremzedeler için Valiliğe teslim edildi

Depremlerden etkilenen bölgelerdeki afetzedelere destek olmak için Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçıların tuttukları balıkların satılmasıyla elde edilen gelir, Tekirdağ Valisi’ne teslim edildi.

Depremlerden etkilenen bölgelerdeki afetzede vatandaşlara destek olmak için Süleymanpaşa ilçesinde bulunan balıkçıların tutmuş oldukları balıkların satılması ve elde edilen gelirin de depremzedelere bağışlanması amacıyla S.S Süleymenpaşa Su Ürünleri Kooperatifi tarafından mezat düzenlenmişti. Tekirdağlı balıkçıların tutmuş oldukları balıklar, düzenlenen mezat ile satılmış ve satılan balıkların ücretleri bağış olarak toplanmıştı. Yapılan bağışların dekontunu Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, Vali Aziz Yıldırım’a teslim etti.

Dekontu teslim almasının ardından bir konuşma yapan Vali Yıldırım, "Toplanan bağış 50 bin TL değerindedir ve AFAD hesaplarına yatırılacaktır. Böyle bir faaliyette bulundukları için Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu’na ve balıkçılarımıza teşekkür ediyorum. Tekirdağlı vatandaşlarımız tek yürek oldular ve deprem bölgesine hakikaten çok büyük yardımlarda bulundular. Bu vesile ile her bir vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Balıkçı kardeşlerimize de çok teşekkür ediyorum. Emeklerini depremzede vatandaşlarımıza bağışladılar. Hep birlikte depremin acılarını dindirmeye, vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya devam edeceğiz" dedi.