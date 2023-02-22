Balayını bıraktılar, deprem bölgesine yardıma koştular

Antalya’da balayı tatilinde olan yeni evli çift, 6 Şubat tarihinde meydana gelen deprem sebebiyle balayı tatilini yarıda bırakıp depremzedelere yardıma koştu. Bir yardım derneğinin kurucu başkanı olan çift, deprem bölgesinde depremzedelere çadır ve giyim malzemeleri dahil bir çok yardımda bulundu.

4 Şubat tarihinde evlenen Hüseyin Polat ve Kevser Polat çifti, balayı tatili sırasında 6 Şubat günü Antalya’da deprem haberini aldı. ‘Gölge Kaya’ olarak tanınan ses sanatçısı Hüseyin Polat, kurduğu ve başkanlığını yürüttüğü ‘Yollarda Sevgi Dağıtanlar Derneği’ ile deprem bölgesine yardım kampanyası başlattı. Yeni evli Polat çifti, balayı tatilini bozarak deprem bölgesine yardıma gitti. Çift, birçok noktada çadır, giyim ve gıda konusunda depremzedelere yardım ulaştırdı.

“Balayı gecemizin sabahı deprem haberini aldık”

Hüseyin Polat, “4 Şubat günü Antalya’da bir düğünüm oldu, güzel de bir kutlama oldu. Düğünümüzün ardından balayına gittik, balayında ilk gecemizi geçirdik. Sabah kalktığımızda deprem haberini duyduk. Yollarda Sevgi Dağıtanlar Derneği İstanbul ekibindeki arkadaşlarımız İstanbul’dan bir tır kaldırdı. Biz eşimle Antalya’dan ayrıldık, Adana’da tırı karşıladık. Antakya’ya gelirken yol üzerinde tırların yağmalandığını gördük. Biz getirdiğimiz yardımın birebir ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını istedik. Biz yaptığımız yardımları sosyal medyada paylaşınca iş insanları bize yardım göndermeye başladı” dedi.