Bakanlar Soylu ve Kurum, Azdavay ilçesinde incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde hasar gören yerleşim birimlerinde incelemede bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, selden etkilenen Çatalzeytin’de vatandaşları ve esnafı ziyaret etti. Burada vatandaşların taleplerini ve yaşadığı sorunları dinleyen Bakan kurum, daha sonra Devrekani ilçesine geçerek burada da hasar gören yerleşim yerlerinde incelemelerde bulundu. Devrekani Kaymakamı Yücel Erdem ile Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç ile görüşen Bakan Kurum, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ardından Azdavay ilçesine giden Bakan Kurum, selden zarar gören vatandaşlarla bir araya geldi ve vatandaşlara geçmiş olsun dedi.

Kurum, daha sonra Kaymakamlık binası önünde muhtarlarla bir araya geldi.

Bakan Kurum, Azdavay’daki incelemelerin ardından Bozkurt ilçesinde hasar tespit çalışmaları tamamlanan dükkanların ön cephelerinde yapılan tamirleri de inceledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Azdavay ilçesine giderek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alan Bakan Soylu, ilçede esnaf ve vatandaşları gezerek geçmiş olsun dedi. Bakan Soylu, vatandaşların ve esnafların istek ve taleplerini dinleyerek ilçeden ayrıldı.