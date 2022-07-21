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Bakan Yardımcısı Muhsin Dere korona virüse yakalandı

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, yaptırdığı covid testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Haberde İnsan 21.07.2022, 13:10
Bakan Yardımcısı Muhsin Dere korona virüse yakalandı

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, yaptırdığı covid testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Bakan Yardımcısı Muhsin Dere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli arkadaşlarım, büyüklerim, kardeşlerim; Buradan yazmayacaktım ama görüştüğüm arkadaşlardan duyanlar olmuş. Merak edenler olmuş sağolsunlar. Dün yaptırdığım covid testim pozitif çıktı. Birkaç gün evde zorunlu dinlenme halindeyim. Çok şükür iyiyim. Arayıp, soran, dua edenlerden Allah razı olsun. Sizlerin dualarıyla haftaya işimizin başında koşmaya devam inşallah" ifadelerini kullandı.

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