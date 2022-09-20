Bakan Yardımcısı Gizligider, 3 bin 500 rakımlı Askeri Üs Bölgesini ziyaret etti

Tarım ve Oman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin İkiyaka Dağları’ndaki Sat Göllerbaşı Askeri Üs Bölgesinin ziyaret edip Sat göllerinde çay içip Şemdinli üzümünü yedi.

Tarım ve Oman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider bir takım ziyaretlerde bulunmak için Yüksekova ilçesine geldi. Bakan Yardımcısı Gizligider, Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği ve Coca-Cola Türkiye ortaklığında, kadınların ekonomik hayata katılımını desteklemek amacıyla yürütülen ’Kız Kardeşim Projesi’nin açılışı sonrası Yüksekova’nın 3 bin 500 rakımda bulunan Askeri Üs Bölgesinin ziyaret etti. Ardından Milli Park ilan dilen Sat göllerine geçen Bakan Yardımcısı Gizligider, bir süre inceleme yaptıktan sonra semaver çayını içip Şemdinli üzümünü yedi. Buradan ayrılan Bakan Gizligider, Yüksekova merkezine gelerek, ’Kız Kardeşim Projesi’nin açılışına katıldı. Açılışa, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Mustafa Berat Kasımoğlu, AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, İl Tarım ve Orman Müdürü Cemal Özkan, Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu, Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, kurum müdürlüleri ve çok sayıda davetli katıldı. İlk olarak Avaşin Parkında onuruna verilen yemeğe katılan Bakan Yardımcısı Gizligider, daha sonra Selahattin Eyyübi Kültür Merkezine gelerek, ’Kız Kardeşim Projesi’nin açılışı yaptı.

‘’Herkesi Yüksekova’ya davet ediyoruz’’

Burada bir konuşma yapan Bakan Yardımcısı Gizligider, ’’Hakkari, Yüksekova çok güzel. Sat gölleri apayrı güzel. Cennetten bir köşe adeta. Türkiye’nin her doğası coğrafyası ayrı bir güzel. Allah buralara da bu güzellikleri vermiş. İnşallah biz Hakkari’yi bu güzelliklerle yeni dönemdeki yeni atılımlarıyla organize sanayileriyle, ihracatıyla ve huzuruyla Tarım ve Orman Bakanlığımız olarak, bizim faaliyet anlarımızdaki yeni faaliyetleriyle tüm Türkiye’ye duyurmaya devam edeceğiz. Herkesi Yüksekova’ya ve Sat göllerine bekliyoruz. Bu güzellikler paylaştıkça büyüyecektir" dedi.

‘’İnşallah bu harika doğayı, güzelliği tüm Türkiye’yle laylaşacağız’’

Bakan Yardımcısı Gizligider, "Bakanlığımız ile birlikte yürüttüğümüz bir proje var. Projemiz ismi ‘Kız Kardeşim’. Özellikle kadın çiftçilerimizin eğitimi ve buradaki finansına ilişkin bugün Hakkâri’mizi de dahil ettik. Daha önemlisi şu; Türkiye’nin kardeşliği ve bütünlüğü anlamında Hakkari’de seslenmek bizim için son derece anlamlı. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Hakkari’den tüm Türkiye’ye şunu söylüyoruz, sen üret yeter. Devlet, bakanlık, hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımız bu milletin bu çiftçinin arkasındadır. Bunda özellikle yerel idarecilerimize, valimize, il başkanımıza milletvekilimiz, kaymakamlarımız ve belediye başkanlarımıza çok teşekkür ederim. Burası daha önce sayın Cumhurbaşkanımız tarafından milli park ilan edildi. Buraya ne katkı sağlayabiliriz, neler yapabiliriz. Bunları da istişare edeceğiz. İnşallah bu harika doğayı, güzelliği tüm Türkiye’yle paylaşacağız’’ ifadelerini kullandı.

(MT-ŞAK-